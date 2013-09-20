Suriye kimyasal silahların listesini Lahey'e yollamaya başladı

Çeviri: Varsan Çekiç

ABD-Rusya planı dahilinde Suriye, elindeki kimyasal silahlarla ilgili ayrıntıları Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne (OPCW) yollamaya başladı.

BBC'nin haberine göre, Lahey merkezli OPCW, ilerideki günlerden Suriye tarafından daha çok bilginin gelmesini beklediklerini ve planlanan toplantıyı Pazar gününe ertelediklerini açıkladı. BBC, elindeki kimyasal silahların tam listesini vermek için Suriye'ye Cumartesi gününe kadar zaman tanındığını haberinde belirtti.



Toplantı ertelendi



OPCW sözcüsü Michael Luhan, Suriye'nin sunduğu listenin "ilk beyan" olduğunu söyledi. Listenin, organizasyonun teknik sekreterliği tarafından incelendiğini belirten Luhan, içerik hakkında ise yorumda bulunmadı.

Reuters'a konuşan bir Birleşmiş Milletler diplomatı, listenin verildiğini doğrulayarak, "çok uzun bir liste... ve çevirisi tamamlandı" dedi.

ABD ve Rusya'nın arabuluculuğunu yaptığı anlaşma, uluslararası denetçilerin Kasım ayında Suriye'de olmalarını ve ilk değerlendirmelerinin ardından, belirli techizatın imha edilmesini gözetlemelerini hedefliyor. Bu aşamadan sonra Suriye'nin elindeki bütün kimyasal silahların imhasının, 2014'ün ortasına kadar tamamlanması planlanıyor.

OPCW'nin merkez üyelerinin gelecekte hafta, zaman çizelgesi hakkında oylama yapması bekleniyordu.

Ancak OPCW'nin Cuma günü yaptığı açıklamada, yönetici konseyin Pazar günü yapılması planlanan toplantısının ertelendiğini söyleyerek, "Yeni tarihi en yakın zamanda duyuracağız" dedi.

OPCW'nin planı onaylamasının ardından Birleşmiş Milletler, plan için destek arayacak.

BBC, BM'nin beş daimi üyesinin, önergenin üslubu hakkında hâlâ tartıştığını ve Rusya'nın, Suriye'ye yönelik güç tehditlerine karşı çıktığını belirtti.

Fransa, İngiltere ve ABD Birleşmiş Milletler raporunun, saldırıyı ancak Suriye hükümetinin gerçekleştirebileceğine dair duruşlarını desteklediğini söylemişlerdi.

Suriye'nin müttefiki Rusya da iddiaları reddetmiş, saldırının muhalif güçler tarafından yapılan bir provokasyon olduğuna inanmaları için "güçlü dayanakları" olduğunu söylemişti.