Suriyeliler Türkiye vatandaşlığına geçerse 1,5 milyonu seçmen olacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Suriyeli mültecilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yapılacağını açıklaması akıllara seçimleri getirdi. Türkiye’de kayıtlı olarak yaşayan yaklaşık 2 milyon 750 bin Suriyeli T.C vatandaşı olursa bunların 1 milyon 500 bini seçimlerde oy kullanma hakkına sahip olacak.

Kilis’te önceki akşam katıldığı bir iftar programında konuşan Erdoğan, “Kardeşlerimizin içerisinde inanıyorum ki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak isteyenler var. Konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığımızın bu konuda attığı adımlar var. Ellerinden geleni bakanlığımız oluşturduğu bir ofisle takip etmek suretiyle bu kardeşlerimize bu yardımı, bu desteği yaparak, onlara vatandaşlık imkanını vereceğiz” dedi.

Türkiye’de şuan yaklaşık 2 milyon 750 bin kayıtlı Suriyeli yaşıyor. Erdoğan’ın açıkladığı vatandaşlık sözü gerçek olursa, bunun Türkiye açısından birçok önemli sonucu olacak. 2 milyon 750 bin Suriyelinin, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması halinde, birçok hak ve sorumluluk gündeme gelecek. Suriyeliler, artık genel ve yerel seçimlerde oy kullanabilecek.

Şu an Türkiye’de 20 ve üzeri yaşında olan Suriyeli sayısı 1 milyon 384 bin kişi. Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre Göç İdaresi, 15-19 yaş arasında ise 313 bin Suriyeli gencin olduğunu tespit etti. Bunlardan bir kısmının da 18 yaşından büyük olduğu düşünüldüğünde şu anda oy kullanabilme potansiyeli sahip Suriyeli sayısı 1 milyon 500’e çıkıyor.

"Geri dönecekler" demişti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Suriyelilere yönelik söylediği “Kardeşlerimize vatandaşlık vereceğiz” şeklindeki sözleri, 2014’te Gaziantep’te söylediği “Şartlar düzeldiğinde evlerine dönecek” sözlerini akıllara geldi. Erdoğan, 7 Ağustos 2014’te Gaziantep’te düzenlediği Cumhurbaşkanlığı seçim mitinginde “Şu anda da zor şartlarda bulunan Suriyeli kardeşlerimize kucak açtık. Bu kalıcı bir durum değil, bu ilelebet devam edecek bir durum değil. İnşallah Suriye’de şartlar düzeldiğinde, Suriye’de o eli kanlı rejim gittiğinde buradaki kardeşlerimiz de şehirlerine, köylerine, evlerine geri dönecekler” ifadelerini kullanmıştı.