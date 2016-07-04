T24 LogoT24 Logo
Gündem

Suriyeliler Türkiye vatandaşlığına geçerse 1,5 milyonu seçmen olacak

Erdoğan, Suriyelilere vatandaşlık sinyali vermişti

04 Temmuz 2016 10:20

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Suriyeli mültecilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yapılacağını açıklaması akıllara seçimleri getirdi. Türkiye’de kayıtlı olarak yaşayan yaklaşık 2 milyon 750 bin Suriyeli T.C vatandaşı olursa bunların 1 milyon 500 bini seçimlerde oy kullanma hakkına sahip olacak.

Kilis’te önceki akşam katıldığı bir iftar programında konuşan Erdoğan, “Kardeşlerimizin içerisinde inanıyorum ki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak isteyenler var. Konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığımızın bu konuda attığı adımlar var. Ellerinden geleni bakanlığımız oluşturduğu bir ofisle takip etmek suretiyle bu kardeşlerimize bu yardımı, bu desteği yaparak, onlara vatandaşlık imkanını vereceğiz” dedi.

Türkiye’de şuan yaklaşık 2 milyon 750 bin kayıtlı Suriyeli yaşıyor. Erdoğan’ın açıkladığı vatandaşlık sözü gerçek olursa, bunun Türkiye açısından birçok önemli sonucu olacak. 2 milyon 750 bin Suriyelinin, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması halinde, birçok hak ve sorumluluk gündeme gelecek. Suriyeliler, artık genel ve yerel seçimlerde oy kullanabilecek.

Şu an Türkiye’de 20 ve üzeri yaşında olan Suriyeli sayısı 1 milyon 384 bin kişi. Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre Göç İdaresi, 15-19 yaş arasında ise 313 bin Suriyeli gencin olduğunu tespit etti. Bunlardan bir kısmının da 18 yaşından büyük olduğu düşünüldüğünde şu anda oy kullanabilme potansiyeli sahip Suriyeli sayısı 1 milyon 500’e çıkıyor. 

 

"Geri dönecekler" demişti

 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Suriyelilere yönelik söylediği “Kardeşlerimize vatandaşlık vereceğiz” şeklindeki sözleri, 2014’te Gaziantep’te söylediği “Şartlar düzeldiğinde evlerine dönecek” sözlerini akıllara geldi. Erdoğan, 7 Ağustos 2014’te Gaziantep’te düzenlediği Cumhurbaşkanlığı seçim mitinginde “Şu anda da zor şartlarda bulunan Suriyeli kardeşlerimize kucak açtık. Bu kalıcı bir durum değil, bu ilelebet devam edecek bir durum değil. İnşallah Suriye’de şartlar düzeldiğinde, Suriye’de o eli kanlı rejim gittiğinde buradaki kardeşlerimiz de şehirlerine, köylerine, evlerine geri dönecekler” ifadelerini kullanmıştı.

ETİKETLER

türkiyesuriyevatandaşlıkseçimseçmen

İlgili Haberler

Erdoğan: Suriyeli kardeşlerimize Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma imkanı vereceğiz

"Suriye konusunda 6 yıl önce neredeysek bugün de aynı yerdeyiz"

Erdoğan’ın açıklamasından sonra sosyal medyada ırkçı tepki: #ÜlkemdeSuriyeliİstemiyorum

Paylaşılan mesajlarda "Referandum yapılasın" denildi

CHP: Erdoğan’ın “Suriyelilere vatandaşlık verelim” hamlesinin altı boş!

“Suriye politikasındaki baştan beri süregelen yanlışlar, 3 milyon civarında kontrolsüz mültecinin Türkiye’de bulunmasına yol açtı”

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24