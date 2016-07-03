Erdoğan: Suriyeli kardeşlerimize Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma imkanı vereceğiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Türkiye olarak biz Suriye konusunda 6 yıl önce neredeysek bugün de aynı yerdeyiz. Suriye'nin başındaki zalimdir işi bu noktaya getiren" dedi.

Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olmak isteyen Suriyeli insanların olduğunu söyledi ve "Konu ile ilgili olarak İçişleri Bakanlığımızın attığı adımlar var. Bakanlığımız bir ofisle bu yardımı yapacak; bu vatandaşlığı kardeşlerimize vereceğiz" dedi.

Kilis'te düzenlenen iftar programında konuştu. Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

Yıllardır sabırla vatanlarının kurtulacağı günü bekleyen Suriyeli misafirlerimizin gösterdiği uyum ve dirayet takdire şayandır.

Bazı soysuzlar var, onlar için vatan millet bayrak devlet gibi kavramlar hiçbir şey ifade etmez. Sorsanız kendilerine küresel yakıştırmalar yaparlar ama aslında bunların tek vasfı köksüz oluşlarıdır.

Kendini bilmeyenlerin, inancını, tarihini, kültürünü bilmeyenlerin vatan diye bir derdi elbette olmaz. Burada bulunan muhacir ve ensar tüm kardeşlerim, vatanın ne demek olduğunu onlar çok iyi biliyorlar.

Her zaman söylüyorum, burada bir kez daha tekrar edeyim, bizim ülke olarak resmi sınırlarımız başkadır, gönül sınırlarımız başkadır.

Gönül sınırlarımızın hududu, bizi kardeş olarak gören herkesin yaşadığı yerleri içine alır.

Dolayısıyla Suriye'den gelen kardeşlerime diyorum ki, biz sizi kardeşimiz olarak görüyoruz. Siz de bizi kardeşiniz olarak görüyorsanız, vatanınızdan değil, sadece evinizden, toprağınızdan uzaksınız.

Türkiye sizin de vatanınızdır. Şunu unutmayın, hiçbir zulüm ilelebet sürmez. Biliyorum, çok zorlukla karşılaştınız, çok acılar yaşadınız, çok kayıplarınız oldu. Allah biz kullarına her zorluğun arkasından bir kolaylık geleceğini vaat ediyor.

Ve hiç şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir. Üzülmeyeceğiz, ümidimizi asla kaybetmeyeceğiz. Mücadeleyi asla bırakmayacağız. Duayı asla terk etmeyeceğiz. İnşallah çektiğiniz sıkıntıların, verdiğiniz emeklerin karşılığını alacaksınız.

Evinize, yuvanıza kavuşacağınız o günlerin çok uzak olmadığına yürekten inanıyorum.

Ben bu akşam burada kardeşlerime bir müjde vermek istiyorum. Kardeşlerimizin içinde inanıyorum ki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak isteyenler var, konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı'mızın attığı adımlar var. Ellerinden geleni bakanlığımız oluşturduğu bir ofisle takip etmek suretiyle bu kardeşlerimize vatandaşlık imkanını vereceğiz.

Türkiye olarak biz Suriye konusunda 6 yıl önce neredeysek bugün de aynı yerdeyiz. Suriye'nin başındaki zalimdir işi bu noktaya getiren.

Varil bombalarıyla, konvansiyonel silahlarla, tankla, topla kendi vatandaşlarını öldüren böyle bir insan devlet terörü estirmez de kim estirir?

PYD'li bir terörist DAEŞ'li bir teröristten çok daha ileri bir teröristtir.

Bunun hesabını, bedelini çok ağır ödeyecektir. Ama bu dünyada, ama ebedi alemde. Çünkü çok mazlumların ahı var üzerinde. Er veya geç, alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste.

6 yıl önce neyi savunuyorsak, bugün de aynı ilkeleri savunuyoruz. 6 yıl önce Suriye halkının sesine kulak verilsin, bu işler baskıyla olmaz diyorduk, bugün de aynısını söylüyoruz. Biz kendisiyle ailece görüşüyorduk, hatta "herhalde baban gibi olmazsın" diyordum, gülüyordu. Ama demek ki iki dünyası vardı. Gerçek dünyasını bizden gizliyordu. İşte şu 6 yıl içinde gerçek dünyası ortaya çıktı.

Bir medeniyet ülkesi Suriye'ye bu adam yazık etti. Suriye halkı kendi istiklalini koruma adına tarihi bir mücadele yürütüyor. Esasen malum dış güçlerin müdahalesi olmasaydı, rejime destek verilmeseydi, bugün Suriye özgür ve huzurlu bir ülkeydi.

Birileri Suriye'de demokrasiyi, Suriye halkının kendi iradesiyle ülkesini yönetmesini istemedi.

DAEŞ denilen örgüt bu amaçla ortaya sürülmüş bir kukladır aslında. PYD, YPG denilen örgütler aynı amaçla güçlendirilmiş taşeronlardır.

Dünya bu kriz karşısında duymayan, görmeyen, konuşmayan tavrını sürdürmekte ısrar ediyor. Ta ki mülteci kafileleri sınırlarına dayanana kadar. Bu durumda da soruna çözüm bulmak yerine kapıları kapatmayı tercih ettiler.

Halbuki bir evde yangın başlamışsa o yangın evet önce komşulara sıçrar, ama tedbir alınmazsa tüm mahalleyi, tüm şehri kül eder.

Bugün Türkiye, PKK, PYD ve DAEŞ kaynaklı terörün ateşini tüm sıcaklığıyla yaşıyor.

Ülkemizde yaşanan eylemler, teşebbüs edilenlerin yüzde 1 veya 2 gibi çok küçük bir kısmıdır.

Biz 35 yıldır terörle mücadele eden bir ülke olarak Allah'ın izniyle bunların üstesinden geliyoruz, geleceğiz.

Fakat bizi geçtiğinde bu ateşle muhattap olacak ülkeler için aynı şeyleri söyleyemiyorum.

Avrupa ülkelerinde yaşanan birkaç terör eyleminin ardından bu ülkelerin nasıl bir panik yaşadıklarını hep birlikte gördük.

Buradan bir kez daha Batı'ya ve tüm dünyaya bu ateşi kaynağından söndürme çağrısı yapıyorum.

Madem ateşin kaynağı Suriye'dedir, öyleyse doğrudan bu meselenin çözümüne ulaşmalıyız.

Mevcut rejimin Suriye halkını bir arada tutma kabiliyeti kalmamıştır.

Bu gerçeği herkesin görmesi ve kabul etmesi gerekir. Yapılması gereken Suriye halkının tamamının taleplerini karşılayacak yeni bir yönetimin süratle oluşturulmasıdır.