CHP: Erdoğan’ın “Suriyelilere vatandaşlık verelim” hamlesinin altı boş!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İçişleri Bakanlığı'nın Suriyeli sığınmacılara Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı vermek için çalışmalara başladığını duyurmasını değerlendiren CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, bu sözleri bir ‘hamle’ olarak değerlendirdi ve “Bu tarz bir hamlenin altı boş, mesnetsiz, gerekçeleri ortaya konulmamış bir hamlenin başka sebepleri olsa gerek. Bu konuda kamuoyu Cumhurbaşkanı'ndan bir açıklama beklemekte” değerlendirmesinde bulundu.

Altay, ”Hiç şüphesiz Türkiye müşkül durumda olan, mazlum olan, mağdur olan herkese kucağını açan bir ülkedir. Ancak Suriye politikasındaki baştan beri süregelen yanlışlar, 3 milyon civarında kontrolsüz mültecinin Türkiye’de bulunmasına yol açtı. Baktığımız zaman Cumhurbaşkanının bu konudaki vatandaşlığa geçiş ile ilgili gerekçelerini, kamuoyunu tatmin edecek çerçevede ortaya koyması lazım" dedi.

Sputnik’in haberine göre, Suriyelilere vatandaşlık verilmesini ‘altı boş bir hamle’ olarak nitelendiren CHP Grup Başkanvekili, şunları söyledi:

"Üzülerek söylememiz lazım ki Cumhurbaşkanının Suriye’de yaşanan son gelişmelerden çok haberdar olmadığı, yada gelişmelere vakıf olmadığı sonucunu da çıkarabiliyoruz. Zira uluslararası güçler Amerika, Rusya başta olmak üzere Suriye’de barışın tesisi konusunda bir mutabakat sağlamış görünüyorlar. Yine öyle görünüyor ki Suriye’ye çok kısa bir sürede barışın geleceği anlaşılmakta. Türkiye’deki Suriyelilerin büyük kısmının da aynı şekilde Suriye’de barışın tesisi halinde Suriye’ye gitme arzuları olduğunu biliyoruz. Hal böyleyken bu tarz bir hamlenin altı boş, mesnetsiz, gerekçeleri ortaya konulmamış bir hamlenin başka sebepleri olsa gerek. Bu konuda kamuoyu Cumhurbaşkanı'ndan bir açıklama beklemekte.”

“Barış ortamına ağır darbe vurur”

“Türkiye’de kontrolsüz bir şekilde ne olduğu belli olmayan 3 milyon civarında mültecinin vatandaşlığa geçirilmesi olsa olsa Türkiye’nin iç barış ortamına daha ağır darbeler vurur. Cumhurbaşkanı'nın Suriye'de barışın tesisine çok yaklaşılmışken böyle bir hamlesinin gerekçelerini samimi bir şekilde ortaya koyması lazım.”

“Erdoğan, dürüst davransın”

“Vatandaşlık hakkı vereceğiz iddiasının altında yatan art niyeti Cumhurbaşkanı dürüst davranıp, samimi olup toplumla paylaşmalıdır. Herkesin bildiğini saklamanın bir alemi yok. Saman ithal eden Türkiye’nin seçmen ithal etmek gibi bir hazırlık içerisinde olduğunu da söylemek mümkün.”