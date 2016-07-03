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Medya

Erdoğan’ın açıklamasından sonra sosyal medyada ırkçı tepki: #ÜlkemdeSuriyeliİstemiyorum

Paylaşılan mesajlarda "Referandum yapılasın" denildi

03 Temmuz 2016 20:15

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Suriyeli kardeşlerimize Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma imkanı vereceğiz” sözlerinden sonra sosyal medyada ırkçı söylemler paylaşılmaya başlandı.

Twitter’da “#ÜlkemdeSuriyeliİstemiyorum” hashtagi ile paylaşılan mesajlarda “Suriyeliler için referandum yapılsın” mesajları da yer aldı.

Erdoğan, Kilis’te iftar yemeğinde yaptığı konuşmasında "Konu ile ilgili olarak İçişleri Bakanlığımızın attığı adımlar var. Bakanlığımız bir ofisle bu yardımı yapacak; bu vatandaşlığı kardeşlerimize vereceğiz” demişti.

Sosyal medyada paylaşılan mesajlar şöyle:          

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Sosyal medyaÜlkemizde Suriyeli İstemiyoruzErdoğan

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