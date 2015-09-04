Suriyeli mülteciler: Zaten yaşayan ölüleriz, kalırsak öleceğimiz kesin

Bodrum'dan, Kos Adası'na geçmek için Suriyeliler'i taşıyan iki botun peş peşe batması üzerine can veren 12 kişi arasında bulunan can yeleksiz çocuk cesetleri, dünyada gündem yarattı ama geride kalanları bu yoldan alıkoymadı. Geçiş için İzmir'de bekleyen Suriyeli ailelerden 6 torun sahibi Hansa Baken, "Zaten yaşayan ölüleriz. Geride kalırsak öleceğimiz kesin, karşıya geçersek kurturma ihtimalimiz var" diyor.

Bodrum'dan umut yolculuğunun dramatik sonlanması ardından gözler İstanbul 'dan sonra Yunan adalarına geçmek için İzmir'e gelen Suriyeli mültecilere çevrildi. Hala İzmir'in Basmane semtinde bekleyen onbinlerce Suriyeli, ne pahasına olursa olsun Yunan adalarına benzer bir yöntemle geçmek için sıralarını beklediklerini açıkladı. Bekleyişlerini sürdüren bu ailelerden birin en büyüğü 6 torun sahibi Hansa Baken, kararlılıklarını anlattı.

Doğan Haber Ajansı'ndan Taylan Yıldırım ve Mustafa Oğuz'un haberine göre, torun ve çocuklarıyla, geride tüm mal varlıklarını satıp İzmir'e geldiklerini buradan da Avrupa ülkelerine gideceklerini söyleyen Baken, şöyle dedi:

"Biz zaten öldük. Geride kalarsak ölme ihtimalimiz fazla. Ama karşıya geçtiğimiz zaman kurtulma ihtimalimiz var. Bunun için, bu olaylar üzücü ama biz de geçmek için gideceğiz."

Kobani'den diğer ailelerle gelen görme engelli, 35 yaşındaki Müslim Zeto da, "Ailemden geriye kimse kalmadı. Hepsi öldürüldü. Bir akrabam Avrupa'da. Ben de onun yanına gitmek istilyorum. Bizimle aynı köyden olanlar bana yardım ediyor. Ben de kaçak olarak karşıya geçip gideceğim. Bunun için bekliyorum ve çabalıyorum" dedi.

'Kurtuluş için geçmek zorundalar'

İzmir Suriyeliler Derneği Başkanı Muhammet Özen de, hiçbir dramın Suriyelilere bu yoldan vazgeçiremeyeceği söyledi. Özen, şöyle konuştu:

"Bir gecede binlerce insan Yunan adalarına geçiyorlar. Bunların hemen hepsinin Bodrum ve Ayvalık bölgesinden geçmeleri düşündürücü ama bunlar bir şekilde geçiyorlar. Bu geçişlerde ölüm oranı yüzde bir civarında. Ama geriye kalırlarsa biliyorlar ki ölecekler. Bunun için de bu kötü ihtimali göze alıp gidiyorlar. Avrupaya gitmek onlar için kurtuluş demek. Bir de burada gecede milyonlarca TL'lik para dönüyor. Bu insanlar bütün mallarını satıp buraya gelip bu yolda paralarını harcıyorlar."



