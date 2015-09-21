Suriyeli mültecilerin TEM'deki yürüyüşlerine müdahale edildi

Yunanistan üzerinden Avrupa'ya gitme umuduyla günlerdir Büyük İstanbul Otogarı'nda bekleyen Suriyeli mültecilerin büyük bölümü eylemlerine son vererek, otobüslerle geldikleri kamplara gönderildi. Eyleme devam eden 100-150 kişilik grup ise otogardan Edirne'ye doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüşe geçen grup, Bahçeşehir gişelerde polis tarafından engelledi. Bazı sığınmacılar polis tarafından gözaltına alındı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; gece saat 01:30 sıralarında İstanbul Otogarından ayrılan 100-150 kişilik grup TEM kenarından Edirne'ye doğru yürümeye başladı. Suriyeli göçmenlerin yolu, çevik kuvvet polisleri tarafından Avcılar mevkiinde kesildi. Sığınmacılar bunun üzerine yan yol üzerinde ellerini enselerine bağlayarak oturma eylemi yaptı. Yürüyen sığınmacılara vatandaşlar yardımcı oldu. Kimileri arabalarına aldı kimileri ise su, meyvesuyu ve yiyecek verdi.

Edirne'ye yürümek isteyen sığınmacılar, Avcılar'da polis kordonunu geçmek isteyince polis ekipleri kalkanlarla müdahalede bulundu. Kısa süreli arbede yaşandı. Grubu yürümek için kışkırttıkları öne sürülen 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar polis aracına götürülürken polis zaman zaman gazetecilerin görüntü almasını engelledi. Olay yerine getirilen ses aracından Arapça anonslar yapılarak sığınmacıların sakinleştirilmesi sağlandı. Bu arada olay yerine İETT'ye ait bir otobüs getirildi. Otobüse binen sığınmacıların geldikleri kamplara geri götürüleceği öğrenildi. Arapça anonslar yapılmasının ardından Suriyeliler olay yerine getirilen otobüslere bindirilmeye başlandı.

Yunanistan'a gitmek isteyen ancak kendilerine otobüs bileti satılmayan Suriyeli mültecilerden bir kısmı geçtiğimiz günlerde TEM otoyolunda Edirne yönüne doğru yürüyüşe geçmiş, İstanbul Otogar'ında bulunan mülteciler ise eylemlerine devam etmişti. Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların temsilcileri ile Ankara'da görüşen Başbakan Ahmet Davutoğlu, mültecilerden eylemlerine son vermelerini rica etmişti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu ile CHP Milletvekili Mustafa Balbay da olay yerine gelerek polis yetkililerinden bilgi aldı. Ekipler, milletvekillerine sığınmacıların yürümesine izin vermeyeceklerini, Türkiye sınırları içinde kaldıkları yere geri dönmeleri gerektiğini söyledi.

'Bu tablonun sorumlusu hükümet'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, "Bunlara yol gösteren, barınma imkanı sağlayan eğitim, sağlık imkanı sağlayan kimse yok Türkiye'de. Bir umutla Avrupa'ya gitmek istiyorlar. Bu tablonun sorumlusu da maalesef hükümet. Bu soruna Türkiye ölçeğinde değil de Avrupa ölçeğinde bir çözüm bulunması lazım" dedi. Mustafa Balbay ise, "Çağın en büyük insanlık dramlarından biriyle karşı karşıyayız. Aralarına biz de girdik. Edirne'ye gideceklerini söylüyorlar. Ne kadar uzaklıkta olduğunu, kaç saatte varacaklarını bilmiyorlar. Allah bilir diyorlar. Bunların yolculuğu umuda yolculuk değil, meçhule yolculuk. Bu sorun şua nda Türkiye'nin sorunu ama dünyanın da sorunu. Bu TEM'deki dramı görmeyecekse nerede görecekler. 4 yılda Suriye'de 300 bin insan öldü. Şuanda da burada bir meçhule gidiş var, uzaklığın ne kadar olduğunu bilmiyorlar. Yasal düzenleme gerekiyorsa yapılsın. Bu drama kör ve sağır kalınamaz. Türkiye'de şuan doğmuş 100 bin bebek var. Şimdi 3 tanesini gördük, içimiz parçalandı" diye konuştu.

Yol kenarında bekliyorlar

Sezgin Tanrıkulu ve Mustafa Balbay da sığınmacıların isteklerini dinledi ve daha sonra Edirne'ye doğru hareket etti. Polis ekipleri Suriyeli sığınmacıları bu bölgede çembere aldı. Ekipler, gazetecilerin bu alana girişine izin vermiyor. Polis, yaklaşık 50 sığınmacıyı yol kenarına geçmeleri için ikna etti. TEM yan yol yaklaşık yarım saat sonra trafiğe tekrar açıldı.