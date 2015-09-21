Suriyeli mültecilerin arasına karışan hükümlü Edirne'de yakalandı

Edirne'de Avrupa'ya gitmek için bekleyen Suriyeli mültecilerin arasına karışan ve hakkında 'kasten adam yaralamak' suçundan aranan Hayrullah İncekara polis tarafından yakalandı. Şüpheli hareketler yapınca planı polise takılan İncekara çıkarıldığı mahkeme sonrası tutuklandı.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerine gitmek için TEM otoyolunda bekleyen mültecilerin arasına karışıp sınırı onlarla geçmeyi planlayan 40 yaşındaki Hayrullah İncekara'nın şüpheli davranışları polisin dikkatini çekti.

Polis TEM'de ağaç altında bekleyen İncekara'nın yanına gelerek kimliğini istedi. Üzerinde kimlik olmadığını söylemesi üzerine polis gözaltına alarak parmak izi kontrolü yaptı. Polisin parmak izi kontrolünde adının Hayrullah İncekara olduğu anlaşılan şüpheli hakkında memleketi Yozgat'ta 'kasten adam yaralamak suçundan' arama kararı bulunduğu ve 5 yıl hapis cezası kararının kesinleştiği öğrenildi.

Suriyeli mültecilerin arasına karışıp yurt dışına kaçma planı yaptığı belirlenen Hayrullah İncekara, polis tarafından sorgusu sırasında annesi aradı. Polisle konuşan şüphelinin annesi, "Gözümden rahatsızım. Oğlum hasta olduğum için Fransa'dan bana görme cihazı getirecek. Onu bırakın sınırı geçsin" dedi.

Bu ilginç talep karşısında şaşıran Edirne Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri işlemlerin ardından şüpheliyi Edirne Adliyesine sevk etti. İncekara hakkında kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle tutuklanarak Edirne Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.