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Politika

Suriyeli muhalifleri Türkiye silahlandıracak ve eğitecek

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Suriyeli ılımlı muhalifleri eğitmeyi ve teçhizatlandırmayı kabul ettiğini açıkladı

10 Ekim 2014 22:59

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'nin Suriyeli ılımlı muhalifleri eğitme ve teçhizatlandırma programını kabul ettiği belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, ilk aşamada iki bin muhalifin eğitilmesi bekleniyor. Eğitim Türkiye topraklarındaki bir askeri üste, ABD'li ve Türk askeri uzmanlar tarafından verilecek.

Açıklamayı yapan ABD Dışişleri sözcüsü Marie Harf, gelecek hafta Amerikalı bir ekibin Ankara’ya giderek bu konunun planlamasıyla ilgili askeri kanallarla görüşmeler yapacağını söyledi.

Harf, Savunma Bakanı Chuk Hagel’in dün İncirlik Havaüssü’nün kullanılması gibi Türkiye’nin yapabilecekleri konusunda bazı açıklamalarda bulunduğunu ifade ederek, bu konulardaki görüşmelerin devam ettiğini bildirdi.

Harf, “(Türkiye) sahada askeri birlik konusunda açıklamalarda bulundu. Bunun nasıl görünebileceği ve bu konu da dahil genel anlamda nasıl bir rol oynayabilecekleri konusunda görüşmemiz var ama bizim sahada askeri birlik konusunda önerebileceğimiz çok birşeyimiz yok” ifadesini kullandı.

Bir soru üzerine Harf, “(Türkiye’den) askeri alanda istediklerimiz yönünde ayrıntılara girmeyeceğim” ifadesine yer verdi.

Öte yandan Harf, yurdun çeşitli kentlerinde terör örgütü IŞİD'e tepki bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilere dair soru üzerine, protestolardaki çatışmalardan kaynaklanan ölüm haberlerinden kaygı duyduklarını hatırlattı. Tüm tarafları şiddetten kaçınmaya ve itidale çağıran Harf, her yerde olduğu gibi Türkiye’de de ifade ve toplanma özgürlüğünü desteklediklerini kaydetti.

 

 

 

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