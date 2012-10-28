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Suriyeli Kürtler ile muhalifler arasında çatışma

Suriye'de bayramda ateşkes ilan edilmesine rağmen bölgede çıkan çatışmalarda 177 kişi hayatını kaybetti

28 Ekim 2012 11:24

Suriye'de, Kurban Bayramı boyunca Esed güçleri ile muhalifler arasında ateşkes kararı alınmasına rağmen operasyonlar devam etti.

BM ve Arap Birliği Suriye Özel Temsilcisi El-Ahdar el-İbrahimi'nin bayramda ateşkes önerisine taraflardan olumlu yanıt gelmesine rağmen ülkede çıkan çatışmalar sonucu 150'ye yakın insan hayatını kaybetti.

Çatışmaların şiddetli bir şekilde sürdüğü Halep'ten bu kez, bölgedeki Suriyeli Kürtler ile muhalifler arasında çatışma çıktığı haberi geldi. İki taraf arasındaki çatışmada 22 kişinin öldüğü açıklandı. Son ölümlerle beraber bayram boyunca Suriye'de hayatını kaybedenlerin sayısı 177'i buldu.

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