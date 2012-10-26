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Suriye'de ateşkese rağmen kan durmadı: 45 ölü

Suriye'de Kurban Bayramı boyunca Esed güçleri ile muhalifler arasında ateşkes kararı alınmasına rağmen çatışmalar çıktı. Şam'da bomba yüklü araç patladı

26 Ekim 2012 19:32

Suriye'de Kurban Bayramı boyunca Esed güçleri ile muhalifler arasında ateşkes kararı alınmasına rağmen çatışmalar çıktı, olaylarda 40 kişi hayatını kaybetti. Şam'da da bomba yüklü araç patladı, 5 kişi öldü, 32 kişi yaralandı! Suriye ordusu, ateşkesin sürdüğünü, ancak saldırılara karşılık verdiklerini açıkladı.

Kurban Bayramı'nda Esed yönetimi ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) arasında ateşkes planının yürürlüğe girmesinin ardından, Suriye'nin muhtelif bölgelerinde Esed güçlerinin operasyonlarına devam ettiği bildirildi.

Suriye İnsan Hakları Örgütü (SNHR), 6'sı kadın, 3'ü çocuk Şam'da 16, Deyr'uz-Zor'da 8, Humus'ta 5, İdlib'te 5, Dera'da 3, Halep'te 2 ve Hama'da 1 kişi olmak üzere 40 kişinin Esed güçleri tarafından öldürüldüğünü açıkladı.

Suriye Genel Devrim Konseyi (SRGC) ise Esed güçlerinin Humus'un Halidiye mahallesindeki kuşatmasını sürdürdüğünü ve sivil yerleşim birimlerinin aralıklı olarak tanklarla bombalandığını ifade etti.

Konsey, Beşşar Esed'in 23 Ekim'de aldığı genel af kararının da sözde kaldığını, Şam ve Humus merkez hapishaneleri başta olmak üzere hiçbir cezaevinde siyasi mahkumların serbest bırakılmadığını kaydetti.

Öte yandan Suriye'nin İdlip kentine bağlı Harim kasabasında, Esed güçleri ve muhalifler arasında çatışmaların zaman zaman şiddetlenerek sürdüğü bildirildi.

Harim kasabasında gün boyu çatışmalar yaşandığı ve dumanların yükseldiği, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı Beşaslan köyünden de görüldü.

Esed bu kez mescitte namazını kıldı

Öte yandan Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed ve hükümet yetkililerinin, Şam'ın en büyük camisi Emevi Camisi yerine küçük bir mescitte bayram namazı kıldığı görüntüler devlet televizyonunda yayınlandı.

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