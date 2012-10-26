Suriye'de bayram ateşkesi başladı

Suriye'de Kurban Bayramı dolayısıyla ilan edilen dört günlük ateşkes bu sabah yerel saatle 6.00'da yürürlüğe girdi. Suriye ordusu, askeri operasyonların durdurulacağını duyururken, Özgür Suriye Ordusu ateşkesi şartlı kabul ettiğini açıkladı. Ancak sınırdan çatışma sesleri geldiği öğrenildi.

Ateşkes anlaşması, bu dört günün barış sürecine geçişe kapı açmasını umut eden BM ve Arap Birliği özel temsilcisi Lakhdar Brahimi tarafından sağlandı. Ancak Suriye ordusu, isyancı güçlerin saldırıya girişmesi halinde karşılık verileceğini bildirdi.

Ülkede ateşkes sağlama konusunda daha önceki çabalar sonuç vermemişti. ABD ateşkes ilanını memnunlukla karşılarken, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, bunun siyasi görüşmelere zemin hazırlamasını umduğunu söyledi.

Dün muhalefet güçleri Suriye'nin ikinci büyük kenti Halep'in orta kesimlerine doğru ilerlemeye devam etti. BM Mültecilere yardım kuruluşu, ateşkese uyulması durumunda, daha önce girilemeyen noktalardaki binlerce aileye acil yardım malzemesi göndermek üzere hazır beklediklerini açıkladı.

Kızılhaç da, ateşkese bağlı kalınırsa, büyük ihtiyaç duyulan yardımların Suriye halkına ulaştırılabileceğini kaydetti.

Brahimi son iki haftadır Orta Doğu bölgesinde ateşkes planına destek aramış, Çarşamba günü de BM Güvenlil Konseyi'nin desteğini elde etmişti. Lakhdar Brahimi, muhalefet gruplarından bazılarının kuşkularını dile getirmelerine rağmen, çoğunun ateşkesi desteklediğini de belirtmişti.

Suriye silahlı kuvvetlerince devlet televizyonundan yayınlanan açıklamada "askeri operasyonların 26-29 Ekim tarihleri arasında durdurulacağı; ancak ordunun terör saldırılarına, silahlı grupların güçlerini pekiştirme ya da yeniden ikmal girişiminde bulunmasına ve komşu ülkelerden sızma çabalarına cevap verme hakkını saklı tuttuğu" bildirildi.

Özgür Suriye Ordusu ortak komutanlığının sözcüsü Kassem Saad el Din, kendi militanlarının ateşkese bağlı kalacağını ama hükümet kuvvetlerinin konumunu pekiştirmesine de izin verilmeyeceğini duyurdu. (BBC Türkçe, Ajanslar)