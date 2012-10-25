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Dünya

Esed ateşkes ilan etti, muhalifler şart koştu

BM ve Arap Birliği'nin başlattığı ateşkes girişimi ile başlayan süreç sonuçlandı.

25 Ekim 2012 21:22

Suriye'den beklenen ateşkes açıklaması geldi. Devlet televizyonu operasyonların cuma sabahından pazartesiye kadar durdurulduğunu açıkladı.

Suriye'de bayram ateşkesi cuma sabahı başlayacak. Suriye Devlet Televizyonu'nun duyurduğu karara göre, Suriye ordusu askeri operasyonları cuma sabahından pazartesiye kadar durduracak. Devlet televizyonundan duyurulan kararda, "İsyancıların saldırı ve bombalamalarına karşı cevap hakkımızı saklı tutuyoruz" denildi.

 

Muhalifler şart koştu

 

Muhaliflerin olumlu yanıtı gecikmedi ancak bir şartla. Özgür Suriye Ordusu, ateşeke uyulacağını ancak tutuklu muhaliflerin yarın serbest bırakılmasını istedi. Kısa süre önce Beşşar Esed genel af ilan etmiş ancak terörle mücadele kapsamında sayıldığı için muhalilfler bu aftan faydalanamamıştı.

Esed yönetiminin, muhaliflerin talebini karşılıyıp karşılamayacağı noktasında henüz bir açıklama gelmezken, girişimlerin devam ettiği günlerde ve bugün, El Kaide uzantılı iki muhalif örgütten ateşkese uymayacakları açıklaması geldi.

Bu örgütlerin olası eylemlerinin ateşkes girişimini baltalayacağı yorumları yapılırken, Halep'in kent merkezi ve kırsalından da şiddetli çatışma haberleri gelmeye devam ediyor.

BM temsilcisi Lakdar Brahimi, dün Suriye hükümetinin bayram için önerilen ateşkesi kabul ettiğini açıklamış ancak Şam, bu talebin hala değerlendirildiğini duyurmuştu. Daha önceki BM elçisi Kofi Annan'ın Nisan ayında girişimde bulunduğu ateşkes görüşmeleri kısa sürede sonuçsuz kalmış ve çatışmalar şiddetlenmişti.

 

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