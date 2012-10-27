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Dünya

Bayram boyunca Suriye'de ölenlerin sayısı 150'ye yükseldi

Suriye'de Kurban Bayramı boyunca ateşkes kararı alınmasına rağmen çatışmalar sürüyor

27 Ekim 2012 14:01

Suriye'de Esed güçleri ile muhalifler arasında Kurban Bayramı boyunca ateşkes kararı alınmasına rağmen ülke genelinde ölenlerin sayısı 150'ye yükseldi.
 
Suriye'de Kurban Bayramı boyunca ateşkes kararı alınmasına rağmen çatışmalar sürüyor.

Bayramı dün kutlamaya başlayan Suriye'de bazı bölgelerde silah sesleri sustu. Ancak Halep, Şam ve İdlib'de çatışmalar devam ediyor.

Suriye İnsan Hakları Örgütü, ülke genelindeki operasyonlarda 53'ü sivil olmak üzere yaklaşık 150 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Dün başkent Şam'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 5 kişi öldü, 32 kişi yaralandı. Bomba yüklü aracın patlatıldığı bölgede, patlama sonrası yönetim karşıtı protesto gösterisi düzenlendi. Deraa'da düzenlenen bombalı saldırıda ise 10 kişi yaralandı.

Ateşkesin ihlal edilmesi nedeniyle Esed rejimi ve muhalifler birbirlerini suçluyor.

Suriye Ordusu, çatışmalarla ilgili olarak, "Ateşkes sürüyor ancak saldırılara karşılık veriyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

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