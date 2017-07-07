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Suriyeli hamile kadına tecavüz edip, çocuğu ile birlikte öldürdüler!

Öldürülen kadının bugün doğum için hastaneye kaldırılacağı öğrenildi...

07 Temmuz 2017 01:04

Sakarya’da Suriye uyruklu 9 aylık hamile kadın, 10 aylık çocuğu ile kaçırıldı. Ormanlık alana götürülen genç kadın tecavüze uğradıktan sonra oğlu ile birlikte başları taşla ezilerek öldürüldü. Olayla ilgili B.K. ve C.B isimli iki kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Suçlarını itiraf eden iki zanlı mahkemece tutuklandı.

Olay, Kaynarca Birlik Mahallesi'nde ormanlık alanda meydana geldi. Köylüler, ormanlık alanda öldürülmüş bir kadın ile çocuğun cesetlerini görünce jandarmaya haber verdi. Olay yerine jandarma ve polis ekipleri gelirken, öldürülen kişinin Hatipler Mahallesi'nde oturan ve eşi fabrikada çalışan ismi açıklanmayan Suriye uyruklu hamile kadın ve 10 aylık çocuğu olduğu belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemede hamile kadının tecavüze uğradıktan sonra 10 aylık çocuğu ile birlikte başlarına taşla vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından anne ve çocuğunun cesetleri Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

İtiraf ettiler

Yürütülen soruşturmada B.K. ve C.K. isimli iki kişi yakalandı. Gözaltına alınan B.K. ve C.K.'nın vahşice öldürülen kadının eşi ile birlikte aynı tavuk fabrikasında çalıştıkları tespit edildi.

Şüpheliler B.K. ve C.K.'nın birkaç gün önce tartıştıkları mesai arkadaşlarının fabrikada çalıştığı sırada evinin kapısını gece saatlerinde levye ile açarak karısını ve çocuğunu kaçırdıkları belirlendi. Şüphelilerin ormanlık alanda tecavüz ettikleri kadını başına taşla vurarak öldürdükten sonra küçük oğlunu ise boğarak öldürdükleri ortaya çıktı. Suçlarını itiraf eden B.K. ve C.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bugün doğum yapacaktı

Bu arada vahşi olay yaşanmasaydı 9 aylık hamile kadının bugün doğum için hastaneye götürüleceği öğrenildi.

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