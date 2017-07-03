Demet Akalın’dan ırkçı söylem

Demet Akalın, Twitter’da Suriyeli sığınmacılara karşı açılan ırkçı bir etikete destek verdi.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter’da Suriyeli sığınmacılara yönelik açılan #SuriyelilerEvineDönsün etiketine Demet Akalın’dan da destek geldi. Akalın, “Suriyelilerin evine dönmesine” sonuna kadar katıldığını söylerken “Hırsızlık, gasp, bıçaklama haberlerinden bıktık” diye yazdı.

Akalın'ın Türkçe hatalarıyla da dikkat çeken ve ırkçı söylemde bulunduğu mesajı şöyle:

Sosyal medyada Akalın'a destek verenler olduğu kadar tepki gösterenler de oldu.

Erdoğan: Suriyeli ve Iraklıların bir kısmını vatandaşlığa alacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Ocak 2017 tarihinde Türkiye'deki kamplarda bulunan Suriyeli ve Iraklıların bir kısmına vatandaşlık verileceğini söylemişti.

Erdoğan, "Bu gelen Suriyeli, Iraklı, kamplarda, kampların dışında...Bunlar içerisinde şu anda İçişleri Bakanlığımız bir çalışma yürütüyor ve bu çalışmayla bunların bir kısmını bütün incelemeler yapıldıktan sonra vatandaşlığımıza da alacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından Suriyeli sığınmacılara karşı nefret söylemi artmıştı.