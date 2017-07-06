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İçişleri Bakanlığı: Suriyelilerin karıştığı asayiş olaylarının ortalaması yüzde 1,32

Türkiye'de 3 milyon Suriyeli bulunuyor

06 Temmuz 2017 00:43

İçişleri Bakanlığı son zamanlarda, Türkiye'de Suriyeliler ile ilgili yaşanan gerilimler hakkında yazılı bir açıklama yaptı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Suriyeli misafirlerimizle gerek kendi aralarında gerekse vatandaşlarımızla zaman zaman yaşanan gerginlikler son günlerde çarpıtılarak, abartılarak toplum içinde infial yaratacak bir dille aktarılmakta, misafirperverlik ve ensar ruhuyla bağdaşmayacak şekilde, başka bir boyuta taşınmak istenmekte, bu konu bir fitne, nifak ve iç siyaset malzemesi haline getirilmeye çalışılmaktadır" denildi.

Açıklamada ayrıca Suriyelilerin suç oranının genel suçlara göre oldukça az olduğu da ifade edildi ve şu bilgilere yer verildi:

"Suriyelilerin karıştıkları olayların Türkiye'deki toplam asayiş olaylarına oranı 2014-2017 arasında yıllık ortalama yüzde 1,32'dir. Bu olayların önemli bir kısmı kendi aralarındaki anlaşmazlıklardan kaynaklanan olaylardır."

İçişleri Bakanlığı ayrıca 2017'de Suriyelilerin karıştıkları suç olaylarında, nüfuslarındaki artışa rağmen bir önceki yılın ilk 6 ayına oranla yüzde 5'lik bir azalma görüldüğünü de kaydetti.

Sosyal medyada tepkiler artmıştı

Türkiye'de haftasonunda; iddia edilen bazı taciz, hırsızlık ve darp olayları yüzünden sosyal medyada Suriyelilere yönelik tepkiler artmış; #SuriyelilerEvineDönsün, #SuriyelilerSınırdışıEdilsin ve #Suriyelileriİstemiyoruz gibi hashtagler açılmıştı.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün Mart 2017 verilerine göre Türkiye'de 2 milyon 957 bin 454 Suriyeli biyometrik verileriyle kayıt altında bulunuyor.

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