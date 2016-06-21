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Sağlık

"Suriyeli doktorlar Türkiye'de 100'e yakın merdiven altı klinik açtı"

Hastalardan sabit ücret olarak 20 lira alan kliniklere sigortasız Türkler de rağbet ediyor

21 Haziran 2016 12:04

Haftalık Amerikan haber dergisi Newsweek, Türkiye’nin tıbbi sistemine katılamayınca 'yeraltına indikleri' belirtilen Suriyeli doktorları mercek altına aldı. Zia Weise imzalı haberde, bir dönem Ortadoğu’nun en iyi sağlık sistemlerinden birine sahip olduğu öne sürülen Suriye’de, savaştan kaçan doktorların bürokratik engeller nedeniyle Türkiye’de çalışamadıkları ve çareyi yasadışı yöntemlerde buldukları aktarıldı. Deyr ez Zorlu göz cerrahı Dr. Rami, Suriyelilerin Türkiye’de yaklaşık 100 klinik açtığını söylüyor.

Cumhuriyet'in Newsweek'ten aktardığı habere göre, Dr. Rami, dört ay önce İstanbul’un Fatih ilçesinde kaçak bir klinik açmış. Yanında çalışan 7 doktor da mülteci. Kapıdaki Arapça afişte pediyatri, diş hekimliği ve doğum hizmetleri verdikleri yazıyor. Geçinebilmek için bir yandan da özel bir hastanede kayıt dışı ameliyat yapan Dr. Rami, semtte kendisininki gibi 4 kliniğin daha olduğunu, Suriyelilerin Türkiye’de yaklaşık 100 klinik açtığını söylüyor.

 

Türkler de geliyor

 

Yasa dışı kliniklerin çoğalmasında hastalardan gelen yoğun talep de etkili. Bir diğer kliniği işleten Abdullah, “Türk hastaneleri Suriyelilere adil davranmadığı ve biz onların dilini konuştuğumuz için buraya geliyorlar” diyor. Abdullah’a göre hükümet, sağlık sistemi üzerindeki yükü hafiflettiği için kaçak kliniklere karışmıyor. “Yalnızca Suriyelileri tedavi ettiğimiz için görmezden geliyorlar. Mülteciler mültecileri tedavi ediyor” diyor.

 

Kliniklere sigortasız Türkler de rağbet ediyor

 

Ancak hastalardan sabit ücret olarak 20 lira alan kliniklere sigortasız Türkler de rağbet ediyor. Çevredeki eczanelerin çoğu, Suriyelilerin kliniklerinden gelen reçeteleri kabul edip hastalara ilaçları indirimli veriyor. İstanbul Tabib Odası Başkanı Dr. Selçuk Erez, mülteci doktorların son 5 yıldır tıbbi eğitim almadığına dikkat çekerek “Sahte diplomalarla çalışanlar olduğuna da eminim” diyor. Buna karşılık Dr. Rami, istenirse sorunun kolayca çözüleceğini, sınava tabi tutulabileceklerini söylüyor. Abdullah ve ekibi de sağlık bakanının ifadesiyle 30 bin doktor açığı olan Türkiye’nin hastanelere Arap doktor almasını istiyor.

Newsweek, akşamları "bir Suriye hastanesine dönüştü" diye anılan Bezmiâlem’i de ziyaret etmiş. Hastanenin Türk doktorları 5’te paydos edince, yerlerini 10 Suriyeli doktor ve hemşirenin aldığı öne sürülüyor:

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