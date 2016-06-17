Sağlık Bakanlığı, Suriyeli doktorlar için diploma denkliği şartını kaldırıyor

Sağlık Bakanlığı, Suriyeli hekimlerin Türkiye’de çalışabilmesi için mevzuatta önemli bir değişiklik yaptı. Resmi Gazete’de dün yayımlanan yönetmelikle, Suriyeli hekimler için “Mesleğini icra etmesine kanunen engel hali bulunmamak” şartı kaldırıldı. Bu hekimler için diploma veya mezuniyet belgesi denkliği aranmayacak.

Sağlık Bakanlığı, Suriyeli hekimler için bir kurul oluşturdu. Kurul, hekimlerin mesleki yeterliğini ölçecek. Yeterli bulunan hekimler, 3 ay eğitim alarak özellikle kamplarda ve mülteciler için kurulan geçici sağlık merkezlerinde çalışabilecek.

Açık kapatılacak

Özel hastanelerde sadece yabancı hekimler çalışabiliyordu. Yeni düzenlemeyle yabancı ebeler de özel hastanelerde çalışabilecek. Sağlık Bakanlığı, bu adımla hastanelerdeki ebe açığını kapatmayı ve sezaryenle doğum oranını düşürmeyi hedefliyor