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Sağlık

Adana'da eski kasap dükkanında hasta bakan Suriyeli uyruklu sahte doktorlar gözaltına alındı

Polis daha önce de bu tür faaliyetlerde 9 Suriye'liyi tutuklamıştı

17 Haziran 2016 14:19

Adana'da kendilerini doktor olarak tanıtarak eski kasap dükkanını tıp merkezi diye duyuran ve sahte eczane açan Suriye uyruklu 8 kişi gözaltına alındı. 

Hürriyet'te yer alan habere göre; sahte doktorlar içeriye iki sedye koyarak hasta kabul ederken, tavanda kasaptan kalma kan lekelerinin ve kesilen etleri asmak için kullanılan malzemelerin durması dikkat çekti.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri Suriye'den iç savaştan kaçarak Adana'ya gelen bazı kişilerin kendilerini doktor olarak tanıtıp Suriyeli vatandaşların faydalanması için tıp merkezi, kadın doğum muayenesi, eczane, diş tedavi merkezi açtıkları bilgisini aldı.

 

Diş tedavi merkezinde muayene sırası
bekleyen kadın 'böbreğim ağrıyor' dedi

 

Polis, ruhsatsız sağlık merkezlerini belirleyip, İl Sağlık Müdürlüğü ile eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirdi.

Bir eczaneye yapılan operasyonda çok sayıda ilaca el koyuldu. Polis, yaptığı baskında bir evin birinci katının, diş tedavi merkezi olarak kullanıldığını belirledi. Yaklaşık 20 kişinin içeride sıra beklediği, burada da sahte diş doktorunun sağlıksız bir ortamda diş tedavisi yaptığı ifade edildi.

Tercüman aracılığıyla bekleyen vatandaşlara şikayetlerini soran polislere, bazı Suriyeliler'den burada çalıştığını söyledi. Kucağında çocuk olan bir kadının böbreği ağrıdığı için geldiğini söylemesi dikkat çekti.

Polisin, bu tür faaliyetlere yönelik daha önce yaptığı operasyonlarda da 9 kişi tutuklanmıştı.

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