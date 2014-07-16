Suriyeli aileye saldıran 8 kişi gözaltına alındı

Kahramanmaraş'ta, sosyal medya üzerinden örgütlenerek 2 gün önce başlayan eylemlerde, bazı taraftar gruplarının temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, polis ekipleri, savcılık kararıyla, olaylara karıştıkları çeşitli kamera görüntülerinden tespit edilen kişileri adreslerinden alarak polis merkezine götürdü. Gözaltına alınan 8 kişinin sorgusunun devam ettiği bildirildi.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Ümit Yaşar Adalar, güvenlik çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Gerginliğe ilişkin gözaltıların bulunduğunu dile getiren Adalar, "Olaylara karıştıkları kamera ve fotoğraflarla tespit edilen kişiler, ekiplerimiz tarafından savcılık talimatıyla gözaltına alındı. Bunlardan bir kısmı serbest bırakıldı. Biri çocuk 8 kişi ise adliyeye sevk edilecek" diye konuştu.

Olaylara karıştıkları ileri sürülen kişilerin "yürüyüş kanununa muhalefet, yağma, mala zarar verme, görevli memuru engelleme, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçlarından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Bu arada polis ekiplerinin, özellikle olayların başladığı park olmak üzere kent genelinde güvenlik önlemlerini artırdığı gözlendi.