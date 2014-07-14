Kahramanmaraş'ta Suriyelilere 'gidin' tehdidi!

Suriyelilerin gitmesini isteyen ve polislerin uyarılarıyla ara sokaklara dağılan kalabalık, önlerine çıkan ve içerisinde Suriyelilerin bulunduğu bir otomobile saldırdı. Suriyeli aileyi linç etmek isteyen grubu, polisler cop kullanarak dağıttı. Kalabalık daha sonra Azerbaycan Bulvarı'ndaki Büyükşehir Belediyesi'ne doğru yürümeye başladı.

Uyarılara rağmen dağılmayan gruba belediye kavşağında polis zırhlı araçlardan basınçlı suyla müdahale edildi. Dağılan gruptakiler ise müdahaleye karşılık TOMA'lara taş attı. Polisin yetersiz kalması üzerine olay yerine Jandarmalar geldi. Grubun 'En büyük asker bizim asker' sloganıyla karşıladığı grup, jandarmaların önüne geçerek polisleri yuhaladı. İl Jandarma Komutanı Albay Coşkun Doğan ve Emniyet Müdürü Ümit Yaşar Adalar'ın ikna etmeye çalıştığı grup, kavşakta oturarak Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç'u istifaya çağırdı. 'Erkoç gelecek, hesap verecek' sloganları atan grubun bekleyişi sürüyor.

Tabelalar söküldü, esnaf kepenk kapattı

Öğleden sonra başlayan olaylarda bazı gruplar, üzerinde Arapça yazıların bulunduğu işyerlerinde asılı tabelaları yerinden söktü. Bunun üzerine çoğu esnaf işyerlerini kapatarak evlerine döndü. İşyerlerine kilit vuran esnafın dükkanlarını kapatmasıyla gerginliğin sürdüğü kentte bazı ana yollar da trafiğe kapatıldı.

Suriyeli ailenin bulunduğu otomobil linç edilmek istendi

Gruptakiler, Kıbrıs Meydanı'nda pak halindeki Suriye plakalı bir otomobilin camlarını kırarak zarar verdi. Başka bir grup ise Kent Parkı'nda önlerine çıkan ve içerisinde Suriye ailenin bulunduğu başka bir otomobile de saldırdı. Otomobilin camlarını kırarak, Suriyeli aileye saldıran kalabalık, polisin havaya ateş açmasıyla bölgeden uzaklaştı. Suriyeli ailesi ise kırık camlı ve hasar gören otomobille yoluna devam etti.

2 kişi gözaltına alındı

Çıkan arbede ve olaylarda polis 2 kişiyi gözaltına aldı. Grubun belediye önündeki bekleyişi sürüyor.