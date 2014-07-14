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Suriyeli sığınmacıların dükkanlarına satırlı baskın

Adana'da esnaf ve Suriyeliler arasında işyeri açma konusundaki tartışma nedeniyle, yüzleri eli satırlı maskeli kişiler Suriyeli sığınmacıların işyerlerini bastı

14 Temmuz 2014 22:15

Adana'da esnaf ile Suriyeli sığınmacılar arasında ’işyeri açıp ticaret yapma’ konusundaki tartışma, şiddete dönüştü. Elleri satırlı, yüzleri maskeli kimliği belirsiz kişiler, Suriyeli sığınmacıların işyerlerini basıp, camlarını kırdı, ürünlerini tahrip etti.

DHA'nın haberine göre, Seyhan İlçesi’nde saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre, iç savaşın yaşandığı Suriye’den kaçıp, Adana’ya gelen sığınmacılar, Mirzaçelebi Mahallesi’nde çok sayıda işyerini kiralayıp, ticaret yapmaya başladı.

Adanalı esnafla aralarında zaman zaman dil problemi yaşayan Suriyeliler, önceki gün bazı vatandaşların yolunu kesip, "Burayı ya siz terk edeceksiniz, ya da biz. Bizim gitmeye niyetimiz yok. Siz buraları terk edeceksiniz" diyerek tehdit etti.

 

Camları kırıp, ürünleri tahrip ettiler

 

Kendi aralarında konuşan Adanalı esnaf, olayı büyütmeden çözmenin yollarını ararken, bugün akşam saatlerinde ellerinde satır ve sopa bulunan, yüzleri maskeli yaklaşık 10 kişilik grup ortaya çıktı. Satır ve sopalarla Suriyelilere ait işyerlerinin camlarını kıran maskeli saldırganlar, içeride bulunan ürünleri tahrip edip, malzemeleri de dağıttı.

Suriyeli esnaf da saldırganlara karşılık vermek isteyince, kısa süreli arbede yaşandı. Saldırganlar daha sonra ara sokaklara kaçarak, izlerini kaybettirdi. Olaylar, bölgeye sevk edilen polis ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden yatıştırıldı.

 

'Ya siz gideceksiniz, ya biz'

 

Suriyelilerin kendilerini tehdit ettiğini ileri süren Mirzaçelebi mahallesi sakinleri, "Dağdan geldiler, bizi kovmaya çalışıyorlar. ’Buradan ya siz gideceksiniz, ya da biz. Bizim gitmeye niyetimiz yok. Buraları terk edeceksiniz’ diyerek tehdit ediyorlar. Madem o kadar cesaretleri vardı, ülkelerini topraklarını niye terk edip kaçtılar? Bunlar bizim başımıza bela olacak" diye tepki gösterdi.

Can güvenliklerinin olmadığını ileri süren esnaflar, Suriyelilerin tehdit ettiğini söyleyerek korunma istedi. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

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