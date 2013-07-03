T24 LogoT24 Logo
Dünya

Suriye'den Mursi'ye istifa çağrısı

Suriye Enformasyon Bakanı Omran al-Zohbi: Mursi, Mısırlıların çoğunluğunun varlığını reddettiğini ve istifasını istediğini fark ederse Mısır krizi atlatabilir

03 Temmuz 2013 23:51

Suriye hükümeti adına konuşan Enformasyon Bakanı Omran al-Zohbi, Mısır'daki gelişmelere dair "Güvenlik ve bütünlük milli bir sorumluluktur" dedi. Devlet televizyonuna konuşan al-Zohbi, "Eğer Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, Mısırlıların çoğunluğunun varlığını reddettiğini ve istifasını istediğini fark ederse Mısır krizi atlatabilir" dedi.
AFP'nin Şam'dan geçtiği habere göre, Enformasyon Bakanı Omran al-Zohb, "Mısır ulusuna sadık insanlar halkın yanında olmalı ve Müslüman Kardeşlerin terörizmine karşı çıkmalı" ifadesini kullandı. 
Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi geçen ay Şam'la diplomatik ilişkileri kesecekerini duyurmuştu. 
İki yıldır kendisine karşı girişilen isyanı sonlandırmaya çalışan Suriye hükümeti ile Müslüman Kardeşler arasında uzun zamandır gerginlik var. 1980'lerden beri Suriye'de, Müslüman Kardeşler grubuna üyelik ölümle de cezalandırılabiliyor. 

ETİKETLER

suriyeesadisyanmısıristifaçağrı

İlgili Haberler

Mısır'da ordu sokağa çıktı; devlet televizyonuna el koydu

Mısır ordusu devlet televizyonu binasını zırhlı araçlarla koruma altına alarak ultimatomun süresi dolmadan önce yayınları denetlemeye başladı

Mısır ordusu 'yol haritası'nı muhaliflerle görüştü

Genelkurmay Başkanı Abdülfettah el Sisi siyasi yol haritasını, Ulusal Kurtuluş Cephesi sözcüsü Muhammed El Baradey, gençlik grupları, Şeyh El-Tayib ve Kıpti Kardinal 2. Tavadros ile görüştü

Hürriyet editöründen Mısır için 'nefret' gafı

Hürriyet gazetesinin kıdemli editörlerinden Tufan Türenç, Mısır'daki gelişmeler hakkında twitter'dan 'Arabın'ın demokrasisi bu kadar olur' dedi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Erdoğan Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor"...

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24