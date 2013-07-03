Suriye'den Mursi'ye istifa çağrısı

Suriye hükümeti adına konuşan Enformasyon Bakanı Omran al-Zohbi, Mısır'daki gelişmelere dair "Güvenlik ve bütünlük milli bir sorumluluktur" dedi. Devlet televizyonuna konuşan al-Zohbi, "Eğer Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, Mısırlıların çoğunluğunun varlığını reddettiğini ve istifasını istediğini fark ederse Mısır krizi atlatabilir" dedi.

AFP'nin Şam'dan geçtiği habere göre, Enformasyon Bakanı Omran al-Zohb, "Mısır ulusuna sadık insanlar halkın yanında olmalı ve Müslüman Kardeşlerin terörizmine karşı çıkmalı" ifadesini kullandı.

Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi geçen ay Şam'la diplomatik ilişkileri kesecekerini duyurmuştu.

İki yıldır kendisine karşı girişilen isyanı sonlandırmaya çalışan Suriye hükümeti ile Müslüman Kardeşler arasında uzun zamandır gerginlik var. 1980'lerden beri Suriye'de, Müslüman Kardeşler grubuna üyelik ölümle de cezalandırılabiliyor.