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Suriye'den gelen havan topu üçüncü kez Hatay'a düştü!..

Hatay'ın Altınözü ilçesinin sınıra yakın bölgesine bir havan topu daha düştü

08 Ekim 2012 18:55

Suriye tarafından gelen havan topu mermisi üçüncü kez Hatay'ın Altınözü ilçesi kırsalına düştü. Olayda can ve mal kaybı yaşanmadı.

Altınözü ilçesine bağlı Hacıpaşa beldesinin sınıra yakın bölgesine saat 15.10 sıralarında üçüncü top mermisi düştü. Merminin düştüğü sırada pamuk tarlasında hasat yapıldığı, olay sırasında yaralanan olmadığı öğrenildi.

Tarlada çalışan işçiler çok yüksek bir ses duyduklarını ve hemen kaçtıklarını, döndüklerinde ise her yerde şarapnel parçası bulduklarını söyledi. İşçiler buldukları şarapnel parçalarını da basın mensuplarına gösterdi.

Jandarma ekipleri de megafonla anons yaparak işçileri tarlalardan çıkmaları konusunda uyardı.

 

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