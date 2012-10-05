Suriye'den gelen top mermisi Hatay'a düştü, Türkiye misilleme yaptı!

Hatay'ın Yayladağı İlçesi kırsalına dün akşam ve bugün top mermisi düştü. Bugün önce sabah saat 07.00'de sonra ise saat 11.00'de düşen top mermilerine anında karşılık verildi.Bu sabah ise Özgür Suriye Ordusu ile Esed'e bağlı askerler arasında çıkan çatışma şiddetlendi. Yayladağı ilçesine bağlı Güveççi Köyü karşısında devam eden çatışmalarda bu sabah atılan bir top mermisi köyün yakınlarına düştü. Türkiye yine anında karşılık verdi.

Suriye'den yapılan top atışları sırasında, dün akşam saatlerinde bir top mermisi Hatay'ın Yayladağı ilçesi sınırlarına düştü.

Özgür Suriye Ordusu ile yaşanan çatışmalar sırasında, Suriye Ordusu'nun Lazkiye kenti sınırından attığı top mermisi, Hatay'ın Yayladağı ilçesi Aşağı Pullu Yazı Köyü kırsalına düştü. Top mermisinin Türkiye topraklarına düşmesi üzerine, ilçedeki 3'üncü Hudut Tabur Komutanlığı'na ait obüsler, Suriye topraklarına top atışı yaptı.

Top mermisinin kırsal alana düşmesi, can ve mal kaybını önledi. Askeri yetkililer, askerin teyakkuz halinde olduğu öğrenildi.



Vali Lekesiz: Karşı atış yapıldı



Hatay Valisi Mehmet Celalettin Lekesiz, Suriye bölgesinden atılan bir havan mermisinin Yayladağı ilçesindeki kırsal alana düştüğünü bildirdi. Olayda ölen ya da yaralan olmadığını belirten Lekesiz, bölgedeki askeri birlikten anında ''karşı atış'' yapıldığını açıkladı.

Vali Lekesiz, açıklamada, Suriye bölgesinden atılan bir havan topu mermisinin Türkiye sınırından yaklaşık 50 metre içerideki, Yayladağı ilçesine bağlı Aşağıpulluyazı köyü kırsal alanına düştüğünü bildirdi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığını bildiren Lekesiz, bölgedeki askeri birlikten anında ''karşılık'' verildiğini kaydetti. Köylülerin de patlamayı duyduğu öğrenildi.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi'nde Suriye'nin attığı top mermisinin patlaması sonucu 5 kişinin yaşamını yitirmesi ve 10 kişininin yaralanmasının ardından Türkiye angajman kuralları gereği Suriye'de tespit edilen askeri noktalara top atışı yapmıştı.



Bu sabah da bir top mermisi düştü



Öte yandan Yayladağı İlçesi'ne bağlı sınırın sıfır noktasında bulunan Güveççi Köyü sakinleri güne silah sesleriyle uyandı.

Saat 06.00 sıralarında Harabjoz Köyü'nde Özgür Suriye Ordusu ile Esed'e bağlı Suriye Ordusu arasında yoğun bir çatışma başladı. Silah ve patlama seslerinin duyulduğu Güveççi Köyü sakinleri sınır bölgesinden iç bölgelere doğru uzaklaşırken Suriye'den atılan bir top mermisi Güveççi Köyü kırsalına düştü.

Top mermisinin kırsala düşmesi can ve mal kaybını önledi. Top mermisinin Türkiye topraklarına düşmesi üzerine ilçedeki 3'üncü Hudut Tabur Komutanlığı'nın karşılık verdiği bildirildi.

Bir top mermisi daha



Saat 11.00 sıralarında Güveççi Köyü yakınlarında bulunan gözetleme kulesinin yakınlarına bir top mermisi düştü. Gözetleme kulesinin yaklaşık 50 metre uzağına düşen top mermisinin ardından dumanlar yükseldi.



Sur,ye topuna karşı Kızılay'dan psikososyla destek



Türk Kızılayı Genel Başkanı Ahmet Lütfi Akar, Akçakale'ye top mermisinin düşmesinin ardından hakim olan korkuyu yenmek için bölgeye psikososyal destek için personel göndereceklerini söyledi.

Türk Kızılayı olarak Türkiye'nin Suriye sınırında yaklaşık 1,5 yıldır dara düşenlere yardım ettiklerini anlatan Akar, şunları söyledi:

“Şimdiye kadarki yardımlarımız çadır kentlerde yaşayan insanların barınmalarını ve gıda teminlerini sağlar nitelikteydi. Suriye vatandaşlarına sınırın üzerinden ülkemize geçmeden yardımlarımız da veriliyordu. Tabii ki burada kendi vatandaşlarımız da dara düşmüş ise muhakkak yardım edeceğiz. Orada bir korku hakim. Zalim bir idarenin kendi vatandaşlarını öldürmek için attığı toplar Türkiye'ye isabet etti. Maalesef 5 vatandaşımız şehit oldu. Bu korkuyu hep beraber yenmek için Türk Kızılayı'nın psikososyal destek elemanları orada faaliyete başlıyor. Halkımızı teskin edeceğiz, gerekli yardımları yapacağız ve bu belayı hep beraber atlatacağız.”



Vatandaşlar tedirgin



Altınözü'ndeki fidanlığa da dün havan topu mermisi düşmüştü.



Öte yandan, dün Suriye tarafından atılan bir havan mermisinin de Altınözü ilçesine bağlı Hacıpaşa beldesi Sarıbük mezraası yakınındaki fidanlığa düştüğü öğrenildi. Sarıbük mezraası sakinleri uzun zamandan beri, Suriye sınırında bulunan köylerde çatışmaların yaşandığını, kendilerinin yaşanan olaylardan çok rahatsızlık duyduklarını belirtti.



Bahçesine mermi düşen Sarıbük mezraası sakini Salim Şerekioğlu, dün 16.00 sularında evde oturduğu esnada bir patlama sesi duyduklarını ve hemen yere yattıklarını, çok korktuklarını kaydetti. Önce deprem olduğunu düşündüklerini ifade eden Şerekioğlu, daha sonra bir patlama olduğunu anladıklarını söyledi. Olayın ardından hemen dışarı çıktığı ve etrafı kontrol ettiğini vurgulayan Şerekioğlu, ''Etrafta bulunan çocuklar bir şey düştüğünü görmüş. Olay yerine gittim ve hemen ardından buraya bölgeye jandarma ve savcı geldi. Fidanlığa havan mermisi düştüğünü gördük'' diye konuştu.



Ahmet Şerekioğlu ise öğleden sonra bir patlama sesi duyduklarını, patlamanın ardından ortalığın toz duman olduğunu söyledi. Patlamanın evlerine yaklaşık 100 metre mesafede fidanlıkta gerçekleştiğini ve hemen jandarmaya bilgi verdiklerini vurgulayan Şerekioğlu, ''Bölgeye jandarma olay yeri inceleme ekibi geldi. Ekipler bölgede incelemelerde bulundu. Çok sayıda şarapnel parçası toplandı. Köye 100 metre mesafe var zaten yani evlerden birine düşse ne yapardık bilmiyorum'' dedi.