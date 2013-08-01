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Dünya

Suriye'den BM kimyasal silah denetçilerine izin çıktı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon’un yaptığı yazılı açıklamada, denetçilerin “en kısa sürede bölgeye gideceği” belirtildi

01 Ağustos 2013 14:32

Suriye, kimyasal silah kullanıldığı iddia edilen bölgelerin Birleşmiş Milletler denetçileri tarafından ziyaret edilmesine onay verdi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon’un yaptığı yazılı açıklamada, denetçilerin “en kısa sürede bölgeye gideceği” belirtildi.

Denetçilerin, aralarında Halep’in dışındaki Han el-Assal’ın da bulunduğu kimyasal silah kullanıldığı iddia edilen üç bölgeye gitmesi bekleniyor.

Bu yılın başında, ülkenin kuzey bölgelerine kimyasal silahlarla saldırı düzenlendiği öne sürülmüş, saldırılarda en az 27 kişi hayatını kaybetmişti.

Han el-Assal, Mart ayında ortaya çıkan kimyasal silah kullanıldığı tartışmalarının odağına oturmuş, muhalifler ve rejim yanlıları saldırılardan birbirilerini suçlamıştı.

Mart ayında hükümet kontrolünde olan Han el-Assan, 22 Temmuz’da muhaliflerin kontrolüne geçmişti.

BM denetçileri, ziyaret edilecek diğer iki bölgeyi açıklamadı, ama bu bölgelerin Humus ve Şam yakınlarında olduğu tahmin ediliyor.

Bölgelerin ziyaretine onay, Suriye hükümet, BM Silahsızlanma İşleri Yüksek Temsilcisi Angela Kane ve kimyasal silah denetim ekibinin başındaki isim Ake Sellstrom’un geçen hafta Şam’a yaptıkları ziyaretin ardından geldi.

BM Genel Sekreteri Ban, Suriye’de 28 aydır devam eden çatışmalarda kimyasal silah kullanıldığı iddialarını araştırmak için Suriye’ye giriş izni istemişti.


Rusya muhaliflerin kullandığını iddia ediyor


Suriye hükümeti, denetimin yalnızca Han al-Assal ile sınırlı kalması konusunda ısrar ediyordu.

BM’ye Suriye’de kimyasal silah kullanıldığına dair 13 farklı rapor sunuldu.

İngiltere ve Fransa, Mart ayı sonunda BM’ye gönderdikleri mektupla, görgü tanıklarıyla yapılan mülakatlar ve bölgeden elde edilen numuneleri paylaşmış, Han el-Assal ve diğer bölgelerde kimyasal silah kullanıldığına dair kanıtları olduğunu iddia etmişti.

Haziran ayı ortasında da ABD istihbarat servisleri, hükümete bağlı birliklerin, “geçen yıl muhalif güçlere karşı” sarin gazı dahil çeşitli kimyasal silahlar kullandığını öne sürmüş, bu saldırılarda 100-150 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

Rusya da ay başında, yürüttükleri soruşturma sonunda Suriyeli muhaliflerin Han el-Assal da sarin gazı kullandığına dair kanıt topladıklarını belirtti.

Moskova’nın BM temsilcisi, muhaliflerin Han el-Assan’a attıkları bir merminin içinde sarin gazı bulunduğunu söyledi.

Suriye’yi ziyaret edecek olan BM ekibi, kimyasal silahın kim tarafından kullanıldığını değil, yalnızca kullanılıp kullanılmadığını araştıracak.

Suriye’de her iki taraf da kimyasal silah kullandıkları iddialarını reddediyor.


BBCTürkçe

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