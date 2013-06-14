Suriye: ABD'nin kimyasal silah iddiası ucuz taktik

ABD'nin dün yaptığı, Suriye'de kimyasal silah kullanıldığı iddiası üzerine Suriye Dışişleri Bakanlığı, Amerika'nın eylemlerini meşru kılmak için uydurma bilgiler ürettiğini söyledi. İngiliz haber kanalı BBC'nin haberine göre Bakanlık, Başkan Barack Obama'nın muhalifleri silahlandırma kararını yerine getirmek için, Washington'ın ucuz taktiklere başvurduğunu, iddialara 'yalanlar kervanı' diyerek reddettiğini belirtti. BBC, Suriye'nin en büyük şehri Halep'te, aylardır görünen en sert çatışmaların yaşandığını da yazdı.

Dün gece Beyaz Saray'da açıklama yapan Başkan Obama'nın yardımcı ulusal güvenlik danışmanı Benjamin Rhodes, başkanın Suriye Muhalif Koalisyonu ve Yüksek Askeri Konseyi'ne, askeri destek dahil, yardımları arttırma kararı aldığını söyledi. Askeri destek hakkında detay belirtmeyen Rhodes, "yardımların kapsamı, daha önce sağladıklarımızdan farklı olacak" dedi. ABD'nin muhalif güçlere yaptığı önceki yardımlar, yiyecek ve sağlık erzaklarını kapsıyordu. BBC, askeri ekipmanların sevkiyatının ve muhalif askerlerinin ekipman eğitiminin, CIA tarafından düzenleneceğinin beklendiğini belirtti.

Kanalın 'Newshour' programına konuşan muhalif lider Selim İdris, silah yardımlarının muhaliflere, Esed rejimini yenmesinde ve halkı korumasında yardım edeceğini söyleyerek, "tank ve savaş uçaklarına karşı füzeye çok ihtiyacımız var. Ayrıca rejimin saldırılarını durdurmak için yüksek miktarda silah ve cephaneye ihtiyaç duyuyoruz" dedi.

Birleşmiş Milletler'in Perşembe günü yaptığı açıklamada, 2 yıldır süren çatışmalarda ayda 5 bin öranında, en az 93 bin insanın öldüğünü belirtti. BM ayrıca 10 yaşın altında en az bin 700 çocuğunda öldüğünü de açıkladı.