Beyaz Saray: Esad kimyasal silah kullandı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'nın yardımcılarından Benjamin Rhodes, Suriye'de birden fazla yapılan kimyasal saldırılarda yaklaşık 100-150 kişinin öldüğünü belirtti. BBC'nin haberine göre Rhodes, hükümetin elinde, muhaliflerin kimyasal silah kullandığına dair güvenilir kanıtın olmadığını söyledi. Hükümet raporlarını gazetecilere aktaran Rhodes, "Başkan Obama, kimyasal silah kullanımı ya da kimyasal silahların terörist gruplara transferi hakkında açıkca belirtmiştir. Amerika için bu kırmızı çizgidir" dedi.

Amerikan istihbaratının incelediği raporlarla, Esed güçleri tarafından kullanılan kimyasal silahlara, sarin adlı sinir gazının da dahil olduğunu söyleyen Rhodes, " İstihbarat birimlerimiz, Suriye'de Esad rejiminin küçük çapta kimyasal silah kullandığına dair değerlendirmelerden emin" dedi. Benjamin Rhodes, istihbaratın sarin gazı kullanıldığı sonucunun, savaş raporlarına, kurbanların psikolojik semptom tanımlamaları ve kurbanlardan elde edilen örneklerin labaratuar analizlerine dayandığını belirtti. Kimyasal silahla öldürülenlerin sayımının tamamlanmadığını söyleyen Rhodes, " Esed rejiminin davranışları, muhaliflere sağladığımız desteğin kapsamını arttırmaya yöneltti" dedi. BBC Rhodes'un, hükümetin kendi belirlediği zaman çizelgesine göre, ileride eylemler gerçekleştireceğini de yazdı.

Beyaz Saray'da Ağustos ayında açıklama yapan Başkan Obama, Suriye'de kimyasal silah kullanılmasının, kırmızı çizgiyi geçmek olarak değerlendireceğini belirtmişti.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Suriye'de çatışmaların başladı günden beri ölenlerin sayısı 93 bini geçti.