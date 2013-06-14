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Dünya

Rusya kimyasal silah iddialarını inandırıcı bulmadı

Rusya, Amerika'nın Suriye'de Esed'in kimyasal silah kullandığı açıklamasını, ikna edici bulmadığını söyledi

14 Haziran 2013 23:49

Beyaz Saray'da dün yapılan, Suriye'de Beşir Esed rejiminin, muhaliflerle girdiği çatışmalarda kimyasal silah kullandığını açıklamasının ardından Rusya, gösterilen delillerin inandırıcı olmadığını söyleyerek, Amerika'yı muhalifleri silahlandırma konusunda uyardı. The Guardian gazetesinde yer alan haberde, Rusya devlet Başkanı Vladimir Putin'in dışişleri danışmanı Yuri Ushakov, Esed yönetiminin kendi halkına karşı kimyasal silah kullandığına inanmadıklarını belirtti.

Amerikalı yetkililerin, açıklanan raporu Rusya'ya da sunduğunu söyleyen Ushakov, "Açıkça söyleyebilirim ki, Amerikalıların gösterdikleri hiç inandırıcı değil. Gerçek diye adlandırılması bile zor" dedi. Amerika'nın yapacağı askeri yardımların, barış için yapılacak görüşmeleri zorlaştıracağına değinen Ushakov, " Eğer Amerika, muhaliflere yapacağı yardımın derecesini değiştirirse, uluslararası barış konferansı düzenlemek kolay olmayacaktır" açıklamasında bulundu.

Amerika Dışişleri Bakanı sekreteri John Kerry ve Rus mevkidaşı Sergei Lavrov, Mayıs ayında uluslararası Cenevre konferansının yapılması için görüşmüş, ancak Rusya'nın görüşmelere İran'ın da dahil olması talebi üzerine, iki taraf arasında anlaşmazlıklar başlamıştı. Haziran'da yapılması düşünülen konferans için hala bir gün belirlenmedi.

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