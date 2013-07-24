BM kimyasal silah ekibi Suriye'de

Birleşmiş Milletler'in (BM), Suriye'de kimyasal silah kullanıldığı iddialarını araştırmak üzere görevlendirdiği uzmanlar başkent Şam'a ulaştı.

Suriye'de hem hükümet hem de muhalifler, karşılıklı kimyasal silah suçlamasında bulunmuşlardı. Bir dizi olumsuz cevaptan sonra Esad, geçen hafta, BM inceleme ekibini Şam'a davet etmişti.

BM'in Suriye'deki olası kimyasal silahları araştırması için kurduğu ekipte İsveçli kimyasal silah uzmanı Ake Sellstrom, BM Silahsızlanma İşleri Yüksek Temsilcisi Angela Kane ve başka uzmanlar bulunuyor. Ekip, iki gün sürecek incelemelerde rejimin üst düzey yetkilileriyle görüşecek.

Esed yönetimi, BM ekibine inceleme izni verdi fakat kimyasal silah kullanıldığı iddia edilen Humus ve diğer bazı şehirlerde çalışma yapmalarına karşı çıktı.