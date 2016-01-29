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Suriye'deki Türkmenler Türkiye'ye göç ediyor

Türkmenlerin, Rusya ile rejim güçlerinin havadan ve karadan düzenlediği saldırılardan kaçtığı bildirildi

29 Ocak 2016 18:39

Hatay'ın Yayladağı ilçesinin karşısındaki Suriye'nin Bayırbucak Türkmen bölgesine Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarının artması üzerine Türkmenlerin, Türkiye'ye doğru gelmeye başladığı ve ilk grubun Yayladağı'na geçtiği bildirildi.

DHA'dan Emek Çakılı'nın haberine göre son 3 gündür bölgede Türkmenler ile rejim askerleri arasında çatışmaların şiddetini artırdığı Bayırbucak Türkmenleri bölgesine sabah saatlerinden itibaren yoğun bir saldırı düzenlendi. Rusya ile rejim güçlerinin havadan ve karadan düzenlediği saldırılardan kaçmaya başlayan Türkmenler, Yamadi Köyü'ne oradan da Türkiye'ye geçmek için sınıra geldi.

Çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu Türkmenlerden ilk etapta 400 kişi sınırdan alınarak Yayladağı merkezdeki Türkmenlerin kaldığı kampa götürüldü. Sınırda yaklaşık 3 bin Türkmen'in Türkiye'ye geçmek için beklediği ifade ediliyor.


Bu arada Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nın Yayladağı'nın Güveççi Mahallesi'ndeki 10 bin kişilik çadır kentin inşasının devam ettiği belirtildi.
 

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