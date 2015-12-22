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Rus uçakları Türkmen köyünü vurdu: 3 ölü, 10 yaralı

Hatay'ın Yayladağı İlçesi karşısında Bayırbucak Türkmenleri'nin yaşadığı Suriye'nin Lazkiye kentine bağlı Cimeren Köyü'ne Rus uçakları hava saldırısı düzenledi

22 Aralık 2015 19:09

Rus uçakları, Bayırbucak Türkmenleri'nin yaşadığı Cimeren Köyü'ne hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 3 kişinin öldüğü 10 kişinin yaralandığı bildirildi.

DHA’nın haberine göre; Hatay'ın Yayladağı İlçesi'nin karşısında Bayırbucak Türkmenleri'nin yaşadığı Suriye'nin Lazkiye kentine bağlı Cimeren Köyü'ne Rus uçakları hava saldırısı düzenledi. Suriyeli yerel kaynaklar saldırıda 3 kişinin öldüğünü, 10 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Yayladağı'na kuş uçuşu 2 kilometre uzaklıkta olan Cimeren Köyü'ne sabah saatlerinde Rus uçakları hava saldırısı düzenledi. Birçok binanın hasar gördüğü saldırı sonrası enkaz altında kalan ölü ve yaralılar köylüler tarafından çıkarıldı.

Yaralılar sınırın sıfır noktasındaki Yamadi Köyü'nde bulunan Sahra Hastanesi’ne götürüldü.

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