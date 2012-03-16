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Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye'de yaşayan Türklere 'dönün' çağrısı

Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de yaşayan Türk vatandaşlarına 'geri dönün' çağrısı yaptı

16 Mart 2012 15:05

 

T24 - Dışişleri Bakanlığı, Suriye’de bulunan Türk vatandaşlarının bu ülkeyi terk etmeleri tavsiyesinde bulundu. Şam Büyükelçiliği de önümüzdeki hafta çalışmalarını durduracak.
 
Suriye’de sular durulmuyor. Çatışmalardan kaçan yüzlerce kişi Türkiye’ye sığınmaya çalışıyor.

NTV yayınına katılan Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, sınır bölgesine tampon bölge kurulmasının gündemde olduğunu söylemişti.

Dışişleri Bakanlığı ise bugün yaptığı açıklamada Suriye’de bulunan Türk vatandaşlarına çağrıda bulundu. Bakanlık, Türk vatandaşlarından yurda dönmelerini istedi.

Şam Büyükelçiliği’nin de 22 Mart’tan itibaren konsolosluk faaliyetlerini durduracağı öğrenildi. Ancak Halep kentinde bulunan konsolosluk çalışmalarına devam edecek.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, gazetecilerin konuyla ilgili soruları üzerine “Büyükelçi Büyükelçimizin geri çağrılmasından tutun oradaki Türk vatandaşlarımıza varıncaya kadar değerlendirmelerimizi yapıyoruz” dedi.

 

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