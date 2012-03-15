Atalay: Suriye sınırına tampon bölge kurulması gündemde

T24 - Suriye'den Türkiye'ye sığınan mültecilerin geçişi hakkında bilgi veren Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, "Geçişler sırasında PKK’nın da içeri sızması için tüm önlemleri alıyoruz. Gelişmelere göre tampon bölge konusu da değerlendirilebilir" dedi.

Atalay, Suriye'deki son durum, terörle mücadele, MİT görevlileri hakkındaki soruşturma, Sivas davası ve Uludere gibi pek çok konuda önemli açıklamalarda bulundu.



NTV Ankara Temsilcisi Nilgün Balkaç’ın sorularını yanıtlayan Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Suriye’den Türkiye’ye daha fazla geçiş olabileceğini ve bunun için tüm önlemlerin alındığını söyledi.

Suriye’den son 24 saatte 1100 kişinin geldiğini belirten Atalay, “Suriye’de çok büyük bir zulüm ve kıyım var. Sınırımıza yakın İdlib’te bu kıyım dana da arttı. Bu nedenle geçişler fazlalaştı. Türkiye’de şu an 15 bin civarında Suriye vatandaşı var” dedi.

Suriye hükümetinin sınır geçişlerinde silahlı müdahalede bulunduğunu, bu olmasa daha fazla Suriyelinin Türkiye’ye geleceğini söyleyen Bakan, Kilis’te 10 bin kişilik bir konteynır kent oluşturulduğunu söyledi.

Atalay’ın açıklamalarından dikkat çeken bölümler şöyle:

"Son 24 saatte 1100 Suriyeli sınırdan Türkiye’ye geçiş yaptı. Suriye ordusundan ayrılıp Türkiye’ye geçen çok sayıda subay var. Generallerin sayısı ise 7.

Zulme uğrayan halkın Türkiye’ye geçişini önlemek için Suriye yönetimi büyük engeller oluşturdu. Mayınlamalar yaptı.

Geçişler sırasında PKK’nın da içeri sızması için tüm önlemleri alıyoruz.

Gelişmelere göre tampon bölge konusu da değerlendirilebilir.



MİT’çilere izin başvurusu



Başbakanımız incelemeler sonucunda kararını verecektir. Takdir ona ait. Bunun bir zamanı yok.

Terörle mücadelede kurumlar arasında istihbarat paylaşımının en iyi olduğu dönemi yaşıyoruz.

Her ülkede istihbarat birimleri arasında tartışmalar olur. Ama şu anda bizim birimlerimiz arasında böyle bir tartışma olmadı. Terörle mücadele ettiğimiz bir ortamda böyle şeylerin olmasına izin vermeyiz. Endişe olmasın.



CIA Başkanı'nın ziyareti



Terörle mücadelede ABD’nin istihbarat desteği bizim için hep önemli olmuştur.

CIA Başkanı MİT’in konuğu olarak burada. Başbakanımızla da bir görüşme yaptı.



Uludere ziyareti



Vatandaşların beklentisi şu: Bu olay aydınlatılsın ve sorumluları bulunsun. Biz de ‘Bunu sizden çok biz istiyoruz’ dedik. Devlet artık eski devlet değil. Artık her şey şeffaf.

Henüz bir rapor ortaya çıkmadı. Biz de Genelkurmay’ın raporunu bekliyoruz. Soruşturma boyutu devam ediyor. Şu anda idare olarak başka ne diyebiliniriz? Vur emrini kimin verdiği konusunda soruşturmanın tamamlanmasını bekliyoruz.



Devlete güvenende artış var



Parti olarak, kamuoyunun nabzını tutmaya yönelik her ay araştırma yaptırıyoruz. Uludere konusunda da yeni sonuçlanmış bir araştırmamız var.

Kürt kökenli vatandaşlarımızda devlete güven konusunda zedelenme olmuştu. Bunu gideriyoruz.

Bölgedeki vatandaşın devlete güvenende artış var. Hukukun arttığını görüyorlar.



Seçmeli Kürtçe dersi



Bunlar bizim ajandamızda olan şeyler. Bunların üzerinde çalışılıyor. Özel olarak karar verilmiş bir konu değil şu an.



Nevruz kutlamaları



Nevruz Türk dünyasının bahar bayramıdır. Devlet olarak kutluyoruz. Vatandaşlarımız da şenlik içinde kutlasınlar. Siyasi mesajlar vermek doğru değil. Bu yılki nevruz için endişe verecek bir durum görmüyoruz.



Şık ve Şener'in tahliyesi



Türkiye son aylarda hak etmediği olumsuz bir imajla suçlanıyor. Ben tahliyelerden memnun oldum. Bu kadar demokratikleşme adımından sonra bu haksızlık."