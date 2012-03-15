Esma Esad, Emine Erdoğan'a mail adresini vermemiş

T24 - İngiliz The Guardian gazetesi, Suriye lideri Beşar Esad ve eşi Esma Esad'ın kişisel elektronik posta adreslerinden yaptıkları yazışmaları yayımladı.

Gazeteye göre Beşar ve Esma Esad, Muhalif Devrim Yüksek Konseyi adlı grubun ele geçirdiği 3 binden fazla elektronik posta, şu ana dek 8 bin kişinin ölümüne neden olan ülkedeki krizden pek etkilenmeyen ve lüks içinde yaşamaya devam eden bir portre çiziyor.

- Sözkonusu yazışmaları doğrulatmak için, yoğun çaba harcandığını söyleyen gazete, yazışmalarda adı geçen 10 kişiye ulaştıklarını ve bu kişilerin elektronik postaları doğruladığını söylüyor.

- Guardian'ın yazışmalardan öne çıkardığı başlıklar şöyle;

- Geçen yılın Haziran ayından, bu yılın Şubat ayına kadar olan dönemi kapsayan yazışmalarda, Esad'ın ülkedeki isyanı bastırmak için İran'dan tavsiye aldığı belirtiliyor.

- Geçen Kasım ayında Suriye liderine, Humus'ın Bab-ı Amr semtinde Batılı gazetecilerin bulunduğu ve kentteki güvenliği arttırması tavsiye ediliyor.

- Beşar Esad'ın, bir elektronik postada protesto gösterilerinin ardından yapmaya söz verdiği reformlarla 'palavra siyasi partiler, seçim ve medya yasası' diyerek dalga geçtiği görülüyor.



'Gelip Doha'ya yerleşin'



- Esma Esad'ın internet üzerinden binlerce dolarlık lüks alışveriş yaptığı, Beşar Esad'ın ise çevresindekilere iPad'inden komik video ve internet linkleri yollayıp, iTunes'tan şarkı ve uygulamalar indirdiği söyleniyor.

- Yılbaşında, Katar Emiri Hamid bin Halife el Tani'nin kızı Miyase El Tani, Esma Esad'a ülkeyi terk etmelerini tavsiye ediyor ve Doha'ya yerleşmelerini öneriyor. El Tani'nin bu önerisinden sonra, ikili arasındaki ilişkinin soğuduğu belirtiliyor.

- El Tani ve Esma Esad arasındaki yazışmalarda, Esma Esad'ın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a elektronik posta adresini vermek istemediği görülüyor.



'Erdoğan'a adresimi verme'



El Tani, 7 Aralık 2011 tarihli yazışmada, "Sevgili Esma, geçenlerde Türkiye'ye gittik. Başbakanın eşi elektronik posta adresini istedi. Sana yazmak istiyormuş. Ben de önce sana sormam gerektiğini söyledim" diyor.

Esad ise, 11 Aralık'ta yazdığı yanıtta, "Adresimi bilmemesini tercih ederim. Bu hesabı ailem ve dostlarımla yazışmak için kullanıyorum. Cumhurbaşkanına ettikleri hakeretlerden sonra, onu bu kategorilerden ikisine de sokmak zor" ifadelerini kullanıyor.



