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'Suriye ordusundan kaçan 3 bin Sünni asker infaz edildi'

Stratfor’un istihbaratına göre firar edenlerin de neredeyse tamamı Sünni. Kürtler ve Hıristiyan askerler arasında ise çok az sayıda firar var. Aleviler ise hiç firar etmiyor

15 Mart 2012 10:27

 

T24 - Wikileaks'ın sızdırdığı Stratfor maillerine göre; Suriye'de ordudan kaçan askerlerin büyük bir kısmını Sünniler'in oluşturduğu bilgisi yer aldı. Stratfor uzmanının Suriyeli bir askeri kaynaktan aldığ bilgiye göre, ordudan kaçanlar hemen infaz ediliyor.

Taraf gazetesinde "Üç bin Sünni askere infaz" başlığıyla yayımlanan (15 Mart 2012) Wikileaks kriptosu şöyle:


Üç bin Sünni askere infaz


Suriye ile ilgili istihbarat toplamak için çatışmaların içinde bulunan kişilere ulaşmaya çalışan Stratfor’a “bölgedeki bir askerî kaynak” 18 Temmuz 2011’de Suriye ordusundaki meslektaşlarından aldığı şu bilgiyi vermiş:

“Mart ortasından bu yana protestoculara ateş açmayı reddettikleri için üç bin Sünni askerin infaz edildiğini öğrendim.”

Aynı nedenle yine bu sayıda askerin de tutuklandığını anlatan kaynak, “Alevi, Dürzi ve Hıristiyan müttefikler, Sünnileri komuta kademelerinden ekarte ettiği için” askerî darbe ihtimalinin neredeyse imkansız hale geldiğini savunuyor.

Stratfor’un istihbaratına göre firar edenlerin de neredeyse tamamı Sünni. Kürtler ve Hıristiyan askerler arasında ise çok az sayıda firar var. Aleviler ise hiç firar etmiyor.

Ortadoğu uzmanı Reva Bhalla ME1473 ve ME1507 kodlu iki Suriyeli kaynaktan aldığı bilgileri 15 Aralık 2011’de şöyle aktarıyor:

“Firariler tutuklanır tutuklanmaz hemen öldürülüyor. Bir Alevi subay (Yarbay Muhammed Musa) yazın ortasında firar etti ve ânında öldürüldü. Yakalanan firariler mezheplerine bakılmaksızın infaz ediliyor. [...] ME1507[Beyrut’ta yaşayan muhalif bir Suriyeli] bana Kuzey’de dün firar eden 1200 asker arasında beş Alevi subay olduğunu söyledi. Dera’da da Esad’ın ABC kanalına verdiği röportajdan bu yana 20 Alevi askerin firar ettiğini söyledi. Esad’ın göstericilerin ölümünden sorumlu olmadığını söylediği röportaj birçok Alevi subayı, Esad’ın sorumluluğu üstüne almayarak Alevi taraftarlarına atmaya çalıştığı intibası vermiş. Esad’ın bu akılsızca röportajının bir Alevi darbesini hızlandıracağını söylüyor.”

 

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