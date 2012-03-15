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24 saatte bin Suriyeli Türkiye'ye sığındı

Suriye'deki şiddet olayları sonrasında son 24 saatte bin kişinin sınırı aşarak Türkiye geçiş yaptığı belirtildi

15 Mart 2012 13:31

 

T24 - Suriye'de artan şiddet olayları sonrasında son 24 saat içinde bin Suriyeli sınırı geçerek Türkiye'ye sığındı. Dışişleri Bakanlığı mülteci sayısının 14 bin 700'e yükseldiğini açıkladı. Türkiye'ye sığınanlar arasında bir de generalin olduğu belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı, son gelen mültecilerle birlikte Türkiye'ye sığınanların sayısının 14 bin 700'e, general sayısının da 7'ye yükseldiğini duyurdu.

Mülteciler geçici olarak spor salonunda kalacak

 
Reyhanlı ilçesinden ülkeye giriş yapan ve aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 228 Suriyeli, otobüslerle Gaziantep'in İslahiye ilçesine getirildi. Yoğun güvenlik önlemleri altında İslahiye Spor Salonu'na yerleştirilen Suriyelilerin, yatak, battaniye ve yiyecek gibi tüm ihtiyaçları İslahiye Kaymakamlığınca karşılandı.

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İslahiye Kaymakamı Osman Beyazyıldız, Suriyeliler ilçeye ulaşmadan önce akşam saatlerinde, tüm daire amirleriyle Suriyelilerin kalacağı spor salonunda, basına kapalı olarak toplantı yaptı. Bu arada, Suriyelilerin geçici olarak spor salonunda misafir edileceği, daha sonra ise kurulacak çadırlara yerleştirilecekleri bildirildi.
 
 
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Türk şoför öldü

 
Suriye'nin Halep kenti yakınlarında çatışmanın ortasında kalan Türk şoförü 48 yaşındaki Hasan Koçak hayatını kaybetti. Koçak'ın ailesi cenazeyi almak için Halep'e gitti.
 
Üç gün önce de Kilis'ten Halep'e giden Hayrettin Ayoğlu isimli Türk vatandaşı iki ateş arasında kalıp hayatını kaybetmişti.
 

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