Kızılay, 500 bin Suriyeli'nin Türkiye'ye sığınmasını bekliyor

T24 - Suriye ordusunun Türkiye sınırındaki kentlerde kontrolü ele almasının ardından Türkiye sığınan mültecilerin sayısı 14 bini aştı. Kızılay'dan yapılan açıklamada, "500 bin Suriyeli misafir bekliyoruz" denildi.

Suriye’de Esad rejimine karşı başlayan halk ayaklanması ikinci yılına girerken, çevre ülkelere kitlesel göçler yoğunlaştı. Suriye Ordusu’nun Türkiye sınırındaki İdlib kentinde kontrolü tamamen ele geçirmesinin ardından Hatay sınırından Türkiye’ye yüzlerce Suriyeli geçiş yaptı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Selçuk Ünal, dün sabah itibarıyla Türkiye’ye gelen Suriyelilerin sayısının 14 bin 700’e ulaştığını ve son 24 saatte bini aşkın kişinin Türkiye’ye geldiğini söyledi. Çadırkent sayısını artırma kararı alan Türk Kızılayı Başkanı Ahmet Lütfi Akar ise, “Senaryolara göre 500 bin misafir bekliyoruz” dedi.

Taraf gazetesinin haberine göre; Suriye’den gelen göçmenler için Hatay’ın Yayladağı, Reyhanlı ve Altınözü ilçelerindeki yedi çadır kente ek olarak Gaziantep, Şanlıurfa ve Kilis’te kamp yeri hazırlıkları sürdürülüyor. Gaziantep Valiliği, İslahiye’de 280 dekar alanda 10 bin kişiyi ağırlayacak kamp yeri için hazırlık yapıyor. Suriyelilerin barınması için Şanlıurfa’nın Ceylanpınar İlçesi’nde de Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü arazisinde kurulacak 20 bin kişilik kamp için tüm hazırlıklar yapıldı. Kilis’teki hac konaklama tesislerinde de 12 bin kişinin misafir edileceği alanda 2 bin konteyner kuruldu.



Uluslararası destek bekleniyor



Türk Kızılayı Genel Başkanı Ahmet Lütfi Akar, Kızılay’ın kapasitesinin Suriye’den gelenleri ağırlamaya yeterli olduğunu belirterek, “Önümüzdeki günlerde daha fazla misafirimizin Hatay sınırından Türkiye’ye geçmesi gibi husus bekleniyor. Bu sayının 500 bine kadar tırmanabileceği çeşitli senaryolara göre öngörülmektedir. Bundan bir müddet evvel Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki-mun’un insani işlerden sorumlu yardımcısı Valerie Amos Türkiye’ye geldi ve bizimle özellikle görüşme yaptı. Kapasitemizi öğrendi. Bu kapasitemize göre tedbir alacaklarını söylediler’ dedi.