Türkiye'ye sığınan Suriyelilere Türkçe öğretiliyor

T24 - Ülkelerindeki olaylardan kaçarak Türkiye'ye gelen ve Türk Kızılayı tarafından Hatay'ın Yayladağı, Altınözü ve Reyhanlı ilçelerinde kurulan 7 çadır kente yerleştirilen Suriyelilere, gıda yardımının yanı sıra battaniyeden elektrikli sobaya kadar her türlü yardım yapılıyor. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Suriye'de yaşanan gelişmelerin son derece kaygı verici ve insanlık adına üzücü olduğunu belirtti.

Kentte, Türk Kızılayı tarafından oluşturulan 7 çadır kentteki 2 bin 500'ü aşkın çadırda kalan 15 bin dolayındaki Suriyeliye, her gün düzenli olarak 3 öğün sıcak yemek ile çay ve kahve hizmeti sunuluyor.

Çadırlara battaniye, elektrikli soba gibi malzemeler dağıtan Türk Kızılayı, Suriyelilere kıyafetten oyuncağa kadar her türlü yardımı yapıyor.

Ülkelerinden uzakta, yarınlarının ne olacağını bilmeden yaşama tutunmaya çalışan ve sunulan imkanlarla kendilerini adeta evlerinde hisseden Suriyeliler için sabah kahvaltısında zeytin, peynir, reçel, haftada üç kez de haşlanmış yumurta, sınırsız ekmek ve çay veriliyor.

Öğle ve akşam öğünlerinde de kendi istek ve damak tatlarına göre titizlikle hazırlanan yemekleri yiyen Suriyelilere, her türlü gıda yardımının yanı sıra yatak, sepet ve dolap gibi eşyalar da veriliyor.

Kadın, erkek ve çocuk ayrımı yapmadan iç çamaşırından çoraba, kazaktan monta ve ayakkabıya kadar mevsim şartlarına uygun giyeceklerin dağıtıldığı çadır kentlerde sağlık hizmetleri de sunuluyor. Altınözü ve Yayladağı ilçelerindeki iki çadır kentte sahra hastanelerinde sağlık görevlileri ile sağlık hizmetleri de eksiksiz yerine getiriliyor. Diğer çadır kentlerde ise sağlık ekiplerinin yanı sıra ambulans da bulunduruluyor.

İki çadır kentte kurulan sahra çadırlarında sosyal yaşam alanları da oluşturan yönetim, çocuk ve gençler için basketbol, voleybol sahaları yapıyor, kadınlar için de boş vakitlerini değerlendirilecekleri çeşitli kurslar düzenliyor.

Ülkelerindeki olaylardan habersiz çadır kentte yeni bir yaşama 'merhaba' diyen çocuklar ise oyun parklarında oyuncakları ve kendilerine hediye edilen bisikletlerle vakit geçiriyor.

Okul çağındaki çocukların eğitimlerine devam edebilmesi için Arapça bilen öğretmenler gözetiminde ders yapan çocuklar, aynı zamanda Türkçe de öğreniyor.

Babacan: Suriye vatandaşları için elimizden gelen gayreti göstereceğiz

Başbakan Yardımcısı Babacan, Suriye'de yaşanan gelişmelerin son derece kaygı verici ve insanlık adına üzücü olduğunu belirtti.



Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, SKY Türk televizyonunda katıldığı bir programda soruları yanıtladı.

Suriye'deki olaylar nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan, binlerce Suriyeli'nin Türkiye'ye gelmeye başladığı belirtilerek, ''bir tampon bölge oluşturulacak mı?'' sorusu üzerine Babacan, Suriye'deki gelişmelerin son derece kaygı verici ve insanlık adına üzücü olduğunu söyledi.

Bir devletin, bir rejimin kendi vatandaşlarını böylesine pervasızca katletmesinin son dönemlerde dünyada pek yaşanmayan bir gelişme olduğunu kaydeden Babacan "Çünkü bu bir Türkiye-Suriye meselesi değil, bu bir insanlık meselesi ve insanlığın topyekun bir 'dur' diyebilmesi lazım, adım atması lazım. Meşruiyeti, hukuku ve siyasi zemini olan uluslararası tüm formlarda formlarda Türkiye yerini kuşkusuz alacaktır" dedi.

Başbakan Yardımcısı, Türkiye'ye geçen Suriyeli sayının 15 bine yaklaştığını da belirtirken, orada bir katliam varken Türkiye'den yardım isteyen ve Türkiye'ye sığınmak isteyenlere kapıların açılacağını söyledi. Babacan, ''İster çadır kentler deyin, ister konteyner kentler deyin bu çalışmaları hızlı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Altyapımızı bunun için hazır tutacağız. Suriye vatandaşları için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz'' diye konuştu.