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Dünya

Suriye'deki saldırılarla ilgili Birleşmiş Milletler'den ilk yorum

BM Genel Sekreteri: Tehlikeli durumlardan kaçının

14 Nisan 2018 10:47

ABD, Fransa ve İngiltere’nin Suriye’de başlattığı hava saldırılarıyla ilgili açıklama yapan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, tehlikeli durumlardan kaçınılması çağrısında bulundu. Durumu gerginleştirecek ve acı çeken Suriye halkının durumunu kötüleştirecek eylemlerden kaçınılması çağrısını da yineleyen Guterres, “BM Güvenlik Konseyi üyelerine birleşme ve sorumluluklarına uygun davranma çağrısında bulunuyorum” dedi.

“Kimyasal silahların her türlü kullanımı nefret uyandırıcıdır” ifadelerini kullanan BM Genel Sekreteri, BMGK’nın Suriye’de kimyasal silah kullanımı konusunda etkili bir mekanizma kurulması konusunda anlaşamamasına dair hayalkırıklığını da bir kez daha dile getirdi. Guterres, “Güvenlik Konseyi’ne sorumluluklarına uygun davranma ve bu boşluğu doldurma çağrısında bulunuyorum. Bu amaca ulaşmak için üye devletlerle görüşmeye ve yardım etmeye devam edeceğim” diye konuştu.

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