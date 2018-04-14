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Dünya

ABD'li yetkililer: Bu gece gördükleriniz ABD'nin tepkisinin sonu değil

“Rusların önümüzdeki 24 saatte neler yapacağını izleyeceğiz”

14 Nisan 2018 10:28

T24

ABD, İngiltere ve Fransa’nın, Doğu Guta bölgesindeki Duma ilçesinde kimyasal saldırı gerçekleştiği iddiasının ardından Suriye’ye düzenlediği hava saldırılarıyla ilgili olarak, ABD Savunma Bakanı Jim Mattis ‘bir defalık’ açıklamasında bulunsa da; CNN’e konuşan ABD’li yetkililer bu gece yaşananların ‘Washington’ın Şam’a cevabı’nın tamamını yansıtmadığını söyledi.

Suriye’de yaşananların gidişatını Rusya’nın takınacağı tavrın belirleyeceğine dikkat çeken üst düzey bir ABD’li yetkili, CNN’e yaptığı açıklamada, “Planı, esnekliğe sahip bir şekilde kurguladılar. Bu gece vurduklarımız temelinde daha fazla saldırı düzenlenmesine izin veriyor” dedi.

Rusya’nın geçen yıla kıyasla artırdığı yeterliliğinin ne kadar sofistike olduğunun en büyük kaygılardan biri olduğunu belirten yetkilli, hafta içinde yapılan hesaplamaların büyük bir kısmının Moskova’nın bölgede ve dünya genelinde bu duruma nasıl bir cevap vereceği üzerine kurgulandığını ifade etti. Yetkili, “Rusların önümüzdeki 24 saatte neler yapacağını izleyeceğiz” diye ekledi.

ABD Başkanı Donald Trump, emri verdiğini duyurduğu konuşmasında, saldırıların Suriye yönetimi kimyasal silah kullanımını bırakana kadar süreceğini söylemiş; Savunma Bakanı Mattis, Suriye'ye yönelik saldırının 'bir defalık' olduğunu ifade etmişti.

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