'Suriye’deki saldırıda kimyasal silah kullanıldı; ipuçları rejimi işaret ediyor'

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Suriye’nin başkenti Şam’ın kırsalında 21 Ağustos’ta düzenlenen ve ‘kimyasal silah’ kullanıldığı öne sürülen saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Davutoğlu, “Suriye’de kimyasal bir saldırı düzenlendiğine kuşku yok. Füzelerin atım açıları ve füzeleri fırlatacak sofistike yapılar sadece rejimde var” diye konuştu.

Davutoğlu’nun açıklamalarının satırbaşları şöyle:

“İstihbarat birimlerimiz eldeki bilgileri değerlendirmek için, yoğun çaba sarf etti. Diğer istihbarat birimleriyle irtibat halindeyiz. Kuşkusuz ki, Suriye’de kimyasal saldırı söz konusu… Gerek şahitler, gerek alandan gelen görüntüler, gerekse bölgede sağlık çalışanlarının aktardıkları, hayatını kaybedenlerin hiçbir yara olmadan doğrudan gaz etkisiyle öldüklerini gösteriyor.

İki ipucu rejimi gösteriyor

Milli istihbari kaynaklarımızdan elde ettiğimiz bilgilere göre, saldırının gerçekleştirildiği mekanın muhalefet kontrolünde olması ve bu mekan ile karşılaştırıldığında füzelerin düşme istikametleri çok açık bir şekilde rejim tarafından Katyum Tepesi’ne yakın bir yerden atıldığını gösteriyor. İkincisi muhalefetin elinde bu füzeleri atacak sofistike imkanlar yok. Bu imkanlara sadece rejim sahip. Bazı füze parçalarının varlığı da söz konusu.

Saldırıyı rejim mi, rejim yanlısı Şebbihalar mı düzenlediği bilmiyoruz ancak nihayetinde böyle bir bulgu söz konusu. Bu bizim milli istihbarat bilgilerimiz. Diğer istihbarat örgütleriyle de koordine olduk ve bunun kimyasal bir saldırı olduğu noktasında mutabık kaldık.

Türkiye savaş çağrısı yapmıyor

Türkiye’yi sanki “Savaş çağrısı yapıyormuş “ gibi takdim etmek isteyenler var. Bu çok yanlış bir eğilim. Krizin en başında, doğrudan angajmanla 2011 yılında ne kadar yoğun diplomatik çaba sarf ettiğimizi hepiniz biliyorsunuz. Diplomasinin bütün imkanlarını kullandık. Kardeşçe tavsiyeler dinlenmedi.”