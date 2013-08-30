İngiltere Parlamentosu Suriye'ye askeri müdahaleyi reddetti

Çeviri: Varsan Çekiç

İngiltere Başbakanı David Cameron'a, Birleşmiş Milletler raporunu beklemeden Suriye'ye askeri operasyon düzenleme izni çıkmadı. Parlamentoda yapılan oylamada 332 hayır oyuna karşın 220 evet oyu kullanıldı. Ancak bunun nihai karar olmadığı belirtildi.

Oylamanın ardından İngiltere Başbakanı David Cameron, parlamentonun askeri hareket istemediğinin açık olduğunu söyleyerek, "Hükümet buna uygun olarak hareket edecektir" dedi.

İngiliz Parlamentosu, 8 saat süren hararetli oturumun ardından Suriye'ye askeri müdahaleyi oyladı.

Oylamadan, Başbakan David Cameron'a Birleşmiş Milletler raporunu beklemeden müdahaleye izin veren tasarıya onay çıkmadı.

BBC parlamentonun kararının, Esad rejimine karşı yürütülecek herhangi bir ABD yönetimindeki saldırıya, İngiltere'nin katılmasını etkin biçimde reddettiğini belirtti.

BBC ret kararını ayrıca, İşçi Partisi'nin Esad rejiminin suçlu olduğuna dair daha çok kanıt taleb etmesi üzerine, hükümetin askeri önergesini yumuşatmış olan Başbakan Cameron'un otoritesine de bir darbe olarak niteledi.

İşçi Partisi'nin bugün sunduğu ve daha dayatmacı kanıtların sunulmasını isteyen önergesi de, 114 oyla reddedilmişti.

BBC, milletvekillerinin beklenmedik bir şekilde, hükümetin sunduğu askeri harekat önergesini de reddettiğini belirtti.

Parlamentonun Avam Kamarası'nda yapılan oylamanın ardından görüntüler:

Savunma Bakanı: İngiltere'nin katılmayacak olması, hareketi durdurmaz

İngiltere'nin, Esad rejimine karşı yapılacak herhangi bir askeri harekata karışmayacağını doğrulayan İngiltere Savunma Bakanı Philip Hammond, ancak olası bir askeri müdahalenin hâlâ söz konusu olduğunu belirterek, "ABD ve diğer ülkelerin, Suriye'de yapılan kimyasal saldırıya karşı verilebilecek cevapları, gözden geçirmeye devam edeceklerini tahmin ediyorum. İngiltere dahil olmayacağı için hayal kırıklığına uğrayacaklardır. Ancak İngiltere'nin eksikliğinin, herhangi bir hareketi durduracağını düşünmüyorum" dedi.

Avam Kamarası'ndan çıkan oy sonucunun Başbakan Cameron'ı ve kendisini "hayal kırıklığına" uğrattığını belirten Hammond, sonucun İngiltere ile Washington arasındaki ilişkiye zarar verebileceğini vurgulayarak, " ABD ile olan özel ilişkimize kesinlikle bazı zorlanmalar ekleyecek. Amerikalılar parlamenter süreci anlıyorlar. Belki muhalefitin derecesine şaşırmışlardır." diye konuştu.