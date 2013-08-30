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Fransa Cumhurbaşkanı Hollande: Suriye'yi çarşamba vurabiliriz

Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, 'Suriye'de Esad rejimine yönelik müdahalenin çarşamba günü gerçekleştirilebileceğini ifade etti

30 Ağustos 2013 15:40

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Suriye'ye müdahale hakkında çok kritik açıklamalarda bulundu. Hollande, kimyasal saldırının Suriye üzerinde onarılamaz hasarlar bıraktığını belirtti ve İngiltere olmadan da Suriye'ye saldırabileceklerini açıkladı. Hollande saldırının çarşamba günü gerçekleşebileceğini belirtti.

Hollande, “Suriye konusunda tüm olasılıkları masaya yatırdık. Olası bir askeri müdahale için İngiltere'ye bağımlı değiliz. İngiltere olmadan da müdahalede bulunabiliriz. Geçerli bir sebebimiz ve somut kanıtlar olmadan herhangi bir müdahalede bulunmayız. Suriye'ye müdahale çarşamba günü gerçekleşebilir” ifadelerini kullandı.

 

Cameron'a parlamentodan soğuk duş

 

İngiliz hükümetinin Suriye'ye askeri müdaheleyle ilgili önergesi, parlamentoda yapılan oylamada kabul edilmemişti. Parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası, "Suriye'ye askeri müdahaleyi de kapsayabilecek güçlü bir insani tepkinin verilmesi gerektiği" yönündeki hükümet önergesini, 272'ye karşı 285 oyla reddetmişti. İngiltere Başbakanı David Cameron oylama sonucunun açıklanmasının ardından söz alarak, "İngiliz Parlamentosu'nun müdahale istemediği açık. Buna göre hareket edeceğim" dedi.

 

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