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Dünya

Suriye'deki ateşkese saatler kala "Rus jetlerinin hava saldırıları arttı" iddiası

Suriye’deki iç savaşta bugüne kadar 250 binden fazla kişi öldü

26 Şubat 2016 23:11

Rus jetlerinin, ateşkes anlaşmasının uygulanmaya başlanmasına saatler kala Suriye’deki hava saldırılarını yoğunlaştırdığı öne sürüldü

BBC Türkçe'nin haberine göre, Rusya, Suriye’de ‘teröristleri’ bombalamaya devam ettiğini söylüyor. Bu arada Suriyeli muhaliflerin çatı örgütlerinden Yüksek Müzakere Komitesi, yaklaşık 100 muhalif grubun anlaşmayı kabul ettiğini açıkladı.

Grup, Özgür Suriye Ordusu’na bağlı fraksiyonların da anlaşmayı kabul edenler arasında yer aldığını belirtti. Anlaşma bu gece yarısından itibaren uygulamaya girecek. Geçici çatışmasızlık anlaşması Suriye yönetimini ve birçok muhalif grubu kapsıyor.

IŞİD (Irak Şam İslam Devleti) ve El Kaide’ye bağlı Nusra Cephesi anlaşmanın dışında tutulmuş durumda. Nusra Cephesi Cuma günü destekçilerine, Cumhurbaşkanı Beşar Esad ve müttefiklerine karşı saldırıları artırma çağrısı yaptı. 

 

Putin: Saldırılar sürecek

 

Londra merkezli, muhalif çizgideki, Suriye İnsan Hakları İçin Gözlemevi (SOHR) Rusya’nın, Şam’ın doğusundaki Doğu Guta, Humus’un kuzeyi ve Halep’in batısında ‘genelde olduğundan daha yoğun’ hava saldırılar gerçekleştirdiğini açıkladı. SOHR ayrıca Şam’ın, silahlı muhaliflerin elinde bulunan mahallesi Duma’ya da yoğun hava saldırıları gerçekleştirildiğini belirtti. Gözlemevi, İslam Ordusu örgütünün kalesi olan mahalleye Suriye ordusu güçlerinin de top atışı yaptığını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise “Rusya güçlerinin, BM Güvenlik Konseyi tarafından meşru hedefler olarak tanımlanan IŞİD, Nusra Cephesi ve diğer radikal grupları hedef aldığını” söyledi. Putin, “saldırıların süreceğini” belirtti.

Çatışmasızlık anlaşması ABD ve Rusya’nın öncülüğünde oluşturulmuştu. Ancak anlaşmanın hayata geçirilmesi konusunda şüpheler bulunuyor. BBC’nin Orta Doğu editörlerinden Sebastian Usher, tüm tarafların saldırıya uğramaları durumunda savaşacaklarının altını çizmesine dikkat çekiyor.

ABD Başkanı Barack Obama, anlaşmanın başarısının, Suriye ordusu, Rusya ve müttefikleri dahil olmak üzere tarafların anlaşmaya uygun davranmalarına bağlı olacağını söylemişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov da ABD’nin ateşkese saygı göstermesini umut ettiğini dile getirmişti. Suriye’deki iç savaşta bugüne kadar 250 binden fazla kişi öldü. Milyonlarca Suriyeli yaşadıkları yerlerden ayrılmak zorunda kaldı.

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