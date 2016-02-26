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Dünya

Obama, Suriye'de bu gece yarısı başlayacak ateşkese temkinli yaklaşıyor

Suriye'de 5 yıldır devam eden savaşta 250 binden fazla insan hayatını kaybetti, 11 milyon kişi göç etti

26 Şubat 2016 11:01

ABD Başkanı Barack Obama, Suriye'de Cumartesi günü başlaması planlanan iki haftalık ateşkes öncesi Rusya başta olmak üzere tüm tarafları ateşkese uymaları konusunda uyardı. "Dünyanın gözü üzerinizde olacak" diyen Obama, önümüzdeki birkaç haftanın Suriye iç savaşı için kritik olduğunu söyledi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Obama açıklamayı ulusal güvenlik ekibi ile Dışişleri Bakanlığı'nda yaptığı toplantının ardından yaptı. ABD Başkanı "Başarılı olursa ateşkes Suriye'deki şiddet ve kaosun sonunu getirecek ilk adım olabilir" dese de savaşın tamamen sona erme ihtimaline yönelik olarak iyimser konuşmadı.

 

"Şüpheci olmak için yeterli sebep var"

 

"İç savaşın biteceğine dair kuşku duymak için yeterli sebep var" diyen Obama, süreçteki birçok gizli tehlikenin varlığının farkında olduklarını söyledi. Ateşkesin başarısının Rusya, Esad yönetimi ve müttefiklerinin ateşkese ne kadar uyacağına bağlı olduğunu belirten Obama, hava saldırılarının durması uyarısında bulundu.

Kasım ayında görev süresi dolacak olan Obama, yenilgiye uğratma sözü verdiği IŞİD'in zayıflatıldığını, ancak Suriye'de iç savaş sona ermeden bitirici darbenin indirilemeyeceğini belirtti.

IŞİD'in kontrol ettiği bölgelerin yüzde 40'ını kaybettiğini söyleyen Obama, IŞİD'e katılmak üzere Suriye'ye giden yabancıların sayısının da azaldığına dikkat çekti.

Obama'nın açıklaması öncesi de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ABD'den ateşkese uymasını istemişti. ABD ve Rusya, hafta başında Suriye'de kısmi ateşkes için anlaşmaya varıldığını açıklamıştı. Suriye hükümeti de operasyonların durdurulmasını kabul etti.

Ateşkes bu gece yarısı başlayacak.

IŞİD, El Kaide bağlantılı El Nusra Cephesi ve BM'nin 'terörist örgütler' listesindeki diğer gruplar ve kontrol ettikleri bölgeler, ateşkes kapsamı dışında.

5. yılına yaklaşan Suriye iç savaşında 250 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 11 milyondan fazla kişinin de evlerini terk etmek zorunda kaldığı tahmin ediliyor.

 

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