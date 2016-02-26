Suriye'de ateşkes hazırlıkları

Birleşmiş Milletler (BM) aracılığıyla kararlaştırılan Suriye'deki ateşkes Cumartesi günü yerel saatle 24'te yürürlüğe girecek.
İç savaşa katılan tarafların ateşkesi kabul ettikleri açıklandı.
Terör milisi IŞİD ile El Kaide bağlantılı Nusra Cephesi ve onunla birlikte faaliyet gösteren İslamcı terörist gruplar ateşkes kapsamına alınmadı.
Staffan de Mistura'nın açıklaması
BM Suriye özel temsilcisi Staffan de Mistura ateşkesi denetleyecek olan uluslararası çalışma grubunun bugün ilk toplantısını yapacağını açıkladı.
Çalışma grubunun Orta Avrupa Saati ile 21'de BM Güvenlik Konseyi ile video bağlantısı kuracağı bildirildi.
De Mistura bu görüşmeden sonra Cenevre barış görüşmelerinin geleceği hakkında açıklama yapılabileceğini söyledi.
BM özel temsilcisi bu gece bir basın konferansı düzenleyecek.