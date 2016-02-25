Suriye muhalefeti: Ateşkese hazırız



Suriye'de Beşar Esad yönetiminin ardından Suudi Arabistan destekli muhalefet grubu da ateşkese hazır olduğunu açıkladı. El Arabiya televizyonu, Yüksek Müzakere Komitesi'nin ABD ve Rusya tarafından kararlaştırılan iki haftalık ateşkesi onayladığını duyurdu.

Kürtleri temsil eden Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) silahlı gücü Halk Koruma Birlikleri (YPG) de anlaşmaya uyacağını bildirdi. Reuters'e konuşan YPG temsilcisi, kendilerini hedef alacak saldırılara karşılık verme hakkını saklı tuttuklarını söyledi.

ABD ile Rusya'nın üzerinde uzlaştığı ateşkes planı, silahların 27 Şubat itibariyle susmasını öngörüyor. IŞİD ve BM'nin terör grubu saydığı diğer örgütlere saldırılar ise devam edecek.

Obama temkinli konuştu

Öte yandan Ürdün Kralı Abdullah'la görüşen ABD Başkanı Barack Obama, Suriye'deki ateşkese ilişkin "Beklentileri yükseltme konusunda oldukça temkinliyiz" değerlendirmesinde bulundu. Obama, "sahadaki durumun son derece zorlu olduğuna" dikkat çekti.

Obama, "Önümüzdeki haftalarda, ülkeyi harabeye çeviren şiddetin azaldığını görebilirsek bu durum bize uzun süreli ateşkes için temel hazırlayacak ve Suriye'deki iç savaşı sonlandırmak için gerekli siyasi geçiş için hareket etme imkânı tanıyacak" dedi. Obama, çatışmaların sona ermesinin ABD ve müttefikleri ile Rusya'nın IŞİD'le mücadeleye yoğunlaşmalarını sağlayacağını kaydetti.

Bu arada Rusya hükümet sözcüsü Suriye'de yerel düzeyde birçok ateşkes anlaşmasının yapıldığını açıkladı. Humus ve Lazkiye vilayetlerinde isyancı grupların Esad yönetimiyle ateşkes anlaşmaları imzaladığı belirtildi.

BM Suriye'ye havadan yardım malzemesi attı

Öte yandan BM'nin Suriye'de havadan insani yardım malzemesi yapmaya başladığı bildirildi. BM Dünya Gıda Yardım Programı'na (WFP) bağlı bir uçağın, Suriye'nin doğusunda, IŞİD kuşatması altında bulunan Deyrizor kentine 21 tonluk insani yardım malzemesi bıraktığı bildirildi. Deyrizor'da halen yaklaşık 200 bin kişinin yaşadığı tahmin ediliyor.