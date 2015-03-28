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Dünya

Suriye'de radikal dinciler İdlib'i ele geçirdi

İdlib El Kaide'ye bağlı Nusra Cephesi'nin de yer aldığı İslamcı grupların kontrolüne girdi

28 Mart 2015 19:46

Aralarında El Kaide'ye bağlı Nusra Cephesi'nin de yer aldığı İslamcı gruplar, Suriye'de iç savaş başladığından bu yana ilk kez İdlib şehrini ele geçirdi.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün bildirdiğine göre; radikal dinciler, Suriye'nin kuzey batısındaki aynı adlı vilayetin başkenti olan İdlib'i alarak Rakka'dan sonra ikinci vilayetin de kontrolünü ele geçirmiş oldu.

 

Şehrin kontrolünü tamamen ele geçirdiler

 

Suriye'de İdlib şehrinin ele geçirilmesi amacıyla kurulan muhalif çatı birliği Fetih Ordusu'nun komutanlarından Usame Ebu İbrahim, AA muhabirine, birleşik muhalif birliklerin beş günden bu yana İdlib kentinde Esad güçlerinin bulunduğu bina ve karargâhlara ağır silahlarla düzenlediği saldırılar sonucunda bugün şehrin kontrolünü tamamıyla ele geçirdiğini söyledi.

 

Fetih Ordusu: Halk güvenli bölgelerde

 

Rejimin hava saldırılarına karşı halkın güvenli bölgelere taşındığını ifade eden İbrahim, "Şehir müzesi, hava istihbarat şubesi, kent terminali, İdlib merkezi ceazevi, valilik binası, şehir postanesi, cinayet şube büro amirliği ve birçok askeri ve güvenlik güçlerinin karargah olarak kullandığı yerlerin kontrolünü sağladık" dedi.

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